Master Detective Archives: RAIN CODE 30.06.2023
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Master Detective Archives: Rain Code, от авторов Danganronpa, демонстрирует геймплейные механики в новом трейлере

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butcher69
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Сегодня компания Spike Chunsoft выпустила еще один совершенно новый трейлер предстоящей приключенческой игры Master Detective Archives: Rain Code, разработанной совместно с Too Kyo Games.

Трейлер посвящен механике игры, повествующей от лица главных героев Юмы и Синигами. Это хороший шанс ознакомиться с внутренним устройством расследований до финального релиза, который состоится уже через несколько дней.

Master Detectives Archives: Rain Code выйдет 30 июня 2023 года эксклюзивно для Nintendo Switch. Если вы хотите увидеть больше, вы можете посмотреть трейлер, демонстрирующий актерский состав, другой с другими персонажами и третий, помимо одного, посвященный зловещей корпорации Aaterasu.

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