Создатель Danganronpa "делает только те игры, которые ему нравятся" и утверждает, что его не заботят цифры продаж

Видеоигры — это искусство, но это еще и коммерческий продукт, который должен быть успешным, чтобы разработчик мог продолжать творить и, возможно, получить дополнительный бюджет на еще более амбициозный проект. Однако не все заботятся о продажах, например, Казутака Кодака, автор видеоигр, известный, например, по Danganronpa и Master Detective Archives: RAIN CODE, совсем не заботится об этом.

Заявление было сделано на сайте X, где Кодака написал в ответ одному из пользователей:

Потому что я делаю только те игры, которые мне нравятся. Поэтому мне все равно, хорошо они продаются или нет. Потому что это больше характерно для совершенства, и это не та игра, которая понравится всем. Я хочу, чтобы мои игры покупало как можно больше людей с похожими чувствами.

Все это последовало за серией постов на X, в которых Кодака заявлял, что Master Detective Archives: RAIN CODE - лучшая детективная игра и лучшая визуальная новелла, а также лучшие персонажи и лучшие истории. Творческий человек, безусловно, уверен в себе.

Однако стоит отметить, что Кодака не говорит о том, что ему все равно, продаются ли его игры, а о том, что ему все равно, достигают ли они невероятных результатов. Его цель — продать как можно больше, но в своей нише, то есть "людям с такими же предпочтениями, как у него самого".