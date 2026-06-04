Швеция и Речь Посполитая прибыли в новом DLC для Master of Command

Платное дополнение The Lion & Eagle добавляет в стратегию о Семилетней войне Master of Command две новые играбельные фракции с уникальными механиками и отрядами (всего 83 новых юнита), а также шведские и польско-литовские регионы на карту кампании.

Швеция делает ставку на военную школу и исследования — ускорять прогресс можно, выигрывая битвы или вкладывая в неё трактаты и офицеров. Здесь есть два пути развития: агрессивные кареольские реформы (мощные атаки) или современные тактики Эренсварда (меткость и оборона).

делает ставку на военную школу и исследования — ускорять прогресс можно, выигрывая битвы или вкладывая в неё трактаты и офицеров. Здесь есть два пути развития: агрессивные кареольские реформы (мощные атаки) или современные тактики Эренсварда (меткость и оборона). Речь Посполитая, напротив, начинает ослабленной и не может просто покупать бригады — их нужно «продавливать» через Сейм (орган законодательной власти), набирая влияние победами, уступками или новыми набегами, поскольку нация не участвовала напрямую в войне. Зато в итоге фракция способна растить очень малочисленные, но гигантские по размеру отряды, играя «от высоты».

Одновременно с дополнением вышло бесплатное обновление 1.5.0.

Обновление 1.5.0 привносит в игру новую систему погоды, влияющую на геймплей: игроки смогут сражаться и путешествовать как под ясным солнцем летом, так и в тяжёлые шторма и зимние метели. У генералов появились очки озарения (Insights): получая их за участие в битвах, можно прокачивать их тактические и стратегические способности. В кампанию добавили две дополнительные настройки: возможность скрыть отображение личности ИИ перед битвами и включить «армии коалиции» – тогда в рамках кампании игроки смогут встретиться с противниками из большего числа разных стран.

Значительные изменения на основе отзывов игроков получила боевая система: теперь темп боя должен ощущаться гораздо лучше, ведь натиск кавалерии получил больший урон, а перестрелки стали более напряжёнными и интересными.