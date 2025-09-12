Копия Heroes of Might & Magic от энтузиаста-одиночки, Master of Luna, вышла в раннем доступе

В Steam состоялся выход в ранний доступ пошаговой стратегии Master of Luna. Проект разрабатывается в одиночку Александром Тюпиным. Игра представляет собой фэнтезийную 4X-стратегию, вдохновленную классическими играми, такими как Heroes of Might & Magic и Master of Magic.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из полузабытых божеств и попытаться вернуть былое могущество. Геймплей разделен на 2 части: глобальная карта с городами и исследованием мира, а также тактические пошаговые сражения на отдельном поле, разбитом на гексы. На старте можно выбрать одного из 4 доступных богов, каждый из которых специализируется на своей школе магии, будь то магия природы или хаоса.

Заявлено, что в игре будут развиваться города, герои смогут получать новые уровни и классы, а игрок будет изучать новые заклинания и расширять свои владения.