Креативный директор LittleBigPlanet назвал "уютные" игры скучными и рассказал о работе над Masters of Albion

Бывший креативный директор LittleBigPlanet Марк Хили признался, что не разделяет повальное увлечение «cozy»-играми. По его словам, подобные проекты кажутся ему «невероятно скучными», а по-настоящему интересный игровой опыт требует контраста — вплоть до «щепотки экстремального насилия».

Хили сделал это заявление в интервью The Game Business, обсуждая свою работу над новым « симулятором бога» Masters of Albion, которую возглавляет Питер Молиньё — автор оригинальной Fable. Разработчик отметил, что понимает привлекательность уютных игр, особенно учитывая их рост популярности во время пандемии, но лично ему не хватает в них динамики и остроты.

Именно на контрасте строится концепция Masters of Albion. Днём игрок развивает поселение, занимается строительством и управлением ресурсами, создавая атмосферу спокойствия. Но с наступлением ночи деревню атакуют монстры, и идиллия сменяется хаосом. По словам Хили, его вдохновила идея резко противопоставить ощущение уюта и разрушения.

Питер Молиньё, известный по работе над Black & White и другими проектами студии Lionhead, добавил, что игроки смогут сами решать, сколько времени тратить на подготовку к ночным атакам. По его мнению, даже поклонники «уютных» игр оценят напряжение и экшен, если он грамотно встроен в общий цикл.

Masters of Albion выйдет в раннем доступе 22 апреля. Для Молиньё это шанс вернуть доверие аудитории после неоднозначных современных релизов — и, возможно, доказать, что сочетание спокойствия и жестокости может работать лучше, чем крайности по отдельности.