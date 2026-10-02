Masters of Albion получила крупное обновление New Beginnings - игра Питера Молиньё наконец раскрывает свой потенциал

Masters of Albion получила масштабное обновление New Beginnings, которое заметно перерабатывает ключевые системы игры. Проект Питера Молиньё всё ещё находится в раннем доступе, однако новый патч призван устранить многие проблемы первой версии и сделать сочетание строительства, управления, боёв и возможностей «бога» более цельным.

Одним из главных изменений стала переработка ночных сражений. Вместо простой необходимости пережить очередную атаку игроки теперь получают награды за успешную оборону и могут тратить заработанные очки примерно на 200 различных ночных усилений. Благодаря этому день и ночь начинают работать как связанные между собой элементы одной системы.

Полностью изменился и Аркадиум. Вместо прежнего дерева технологий игроки теперь открывают специальные карты за игровую валюту. Они дают новые способности, включая удары молниями, а затем могут усиливаться благодаря ночным испытаниям.

Разработчики также переработали систему заказов. Теперь у каждого задания есть собственная сюжетная линия, а подсказки позволяют понять желания заказчиков и получить дополнительные чаевые за правильное решение. Сам рабочий стол заказов тоже получил новый визуальный облик.

Серьёзнее стала и роль Оркенстоуна. Его скверна теперь постепенно распространяется по миру, уничтожая деревья и посевы. Остановить её обычными стенами нельзя, но специальные декоративные объекты позволяют оттеснять заражение.

Отдельное внимание уделили знаменитой «Руке бога». Теперь с её помощью можно взаимодействовать с гораздо большим количеством объектов: поднимать растения и персонажей, перемещать их и даже создавать ситуации, в которых жители начинают общаться и формируют отношения.

Кроме того, разработчики полностью переработали начало игры и добавили загадочные скрытые элементы в мире. В результате New Beginnings выглядит не просто очередным набором контента, а попыткой сделать Masters of Albion именно той масштабной god game, какой её ожидали увидеть с самого начала.