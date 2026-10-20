Masters of Albion получила патч 2.2: Питер Молиньё продолжает исправлять игру

Разработчики Masters of Albion выпустили обновление раннего доступа 2.2, сосредоточившись на улучшении управления с контроллера, исправлении ошибок и доработке игровых механик. Патч затрагивает строительство, заказы на еду, ночные испытания и поведение нежити — в том числе проблемы, способные мешать прохождению.

Управлять игрой с геймпада стало удобнее: разработчики улучшили навигацию по меню, радиальным меню, режиму строительства и Design Table. Также исправлены ошибки переключения бега, использования способностей Руки и выбора героев для турниров. В заказах на еду убрали дублирующиеся предметы одежды и невыполнимые требования, а некоторые награды теперь корректно выдают соответствующие Night Cards.

Отдельное внимание уделили ночным вылазкам. Нежить теперь правильнее выбирает цели и добирается до открытых склепов, а зомби больше не появляются до завершения демонстрации заражения. Кроме того, исправлены прицеливание турелей и таймер испытания 12-й ночи, а повторный запуск некоторых заданий больше не должен вызывать прежние ошибки.

Среди других изменений — увеличение дальности сбора воды у очистителя, появление значка заражения на мини-карте и исправления проблем с доступом к Шпилю. Обновление также включает правки текстур, звука, описаний заданий и поведения рабочих.

Патч 2.2 не добавляет масштабных нововведений, но затрагивает сразу несколько важных систем Masters of Albion. Судя по списку исправлений, команда продолжает шлифовать основы игры, уделяя внимание как удобству управления, так и проблемам, которые могли нарушать игровой процесс.