Masters of Albion станет первой частью трилогии и выйдет в раннем доступе

Новая игра Питера Молиньё в жанре симулятора бога — Masters of Albion — задумана как масштабная сага, состоящая из трёх глав. Однако игроки сначала получат только первую часть: проект выйдет в раннем доступе и станет началом большой истории, которая будет развиваться в течение нескольких лет.

В интервью IGN Молиньё рассказал, что студия 22cans изначально планировала не одну игру, а целую трилогию. Первая глава будет самостоятельным и завершённым сюжетом, рассказывающим классическую историю о герое, который обретает силу, сталкивается с врагом и проходит через любовь, утрату, ненависть и предательство. При этом разработчики уже сейчас думают о более масштабной истории, которая развернётся в следующих частях.

Создатель Fable отметил, что подобный подход вдохновлён его прошлым опытом: некоторые серии выигрывали от заранее продуманного развития, в то время как другие страдали из-за отсутствия долгосрочного плана. В случае Masters of Albion он хочет избежать подобных ошибок и выстроить цельное повествование на несколько игр вперёд.

В то же время Молиньё честно признал, что будущее второй и третьей глав будет зависеть от интереса игроков и финансового успеха первой части. По его словам, продолжение возможно только в том случае, если проект найдёт свою аудиторию.

Masters of Albion выйдет в раннем доступе на Steam 22 апреля 2026 года.