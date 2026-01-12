Новая "божественная игра" Питера Молинье: Masters of Albion выйдет 22 апреля

Студия 22cans объявила дату выхода Masters of Albion — новой масштабной игры от Питера Молинье, создателя Fable и Black & White. Проект появится на PC в Steam уже 22 апреля в 20:00 по московскому времени и предложит необычное сочетание сразу нескольких жанров: стратегии, симулятора, градостроя и tower defense.

Masters of Albion позиционируется как «игра-бог нового поколения». Игроки начинают путь с небольшой деревни Окридж и, обладая божественными силами, развивают поселение, управляют жителями, создают бизнесы и выполняют заказы. При этом игра не ограничивается видом сверху: в любой момент можно вселиться в любого персонажа — от героя до рабочего или даже курицы — и исследовать Альбион от первого лица, выполняя квесты, сражаясь с бандитами и отыскивая секреты.

Геймплей делится на две фазы. Днём игрок занимается строительством, экономикой, кастомизацией зданий и взаимодействием с NPC. Ночью же города подвергаются атакам монстров, и игра превращается в напряжённую оборону с использованием турелей, стен, героев и разрушительных божественных способностей.

Сюжет разворачивается в мире, где древняя магия возвращается после эпохи технологий. В роли Избранного игроку предстоит защитить Альбион и овладеть силой Маски. Masters of Albion делает ставку на свободу действий, эксперименты и фирменную философию Молинье — дать игроку почувствовать себя настоящим богом.