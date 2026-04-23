Ранняя версия Masters of Albion от Питера Молинье получила смешанные отзывы

Новая градостроительная стратегия от студии 22cans вышла в раннем доступе 22 апреля 2026 года. Менее чем за 2 дня проект Masters of Albion собрал 243 пользовательских обзора на платформе Steam. Текущий рейтинг одобрения составляет около 61 процента.

В положительных комментариях игроки хвалят общую атмосферу новинки. Пользователи отмечают сильное чувство ностальгии. Аудитория видит в игре прямого наследника классических хитов Питера Молинье, включая Black and White, Fable и Dungeon Keeper. Геймерам нравится управлять миром с помощью парящей божественной руки. Игроки положительно оценивают механику проектирования зданий и возможность брать под прямой контроль 1 из героев для выполнения квестов. К числу достоинств также относят приятный визуальный стиль, хорошую музыку и классический британский юмор.

Главной причиной для написания отрицательных рецензий послужило крайне слабое техническое исполнение. Покупатели жалуются на низкую частоту кадров, которая часто опускается ниже 30 даже на мощных видеокартах серии RTX 50. Пользователи регулярно сталкиваются с критическими ошибками, пропадающими сохранениями и блокирующими прогресс багами. Серьезной критике подвергся и сам игровой процесс. Геймеры разочарованы тем, что большую часть времени божеству приходится заниматься приготовлением бутербродов, пирогов и супов для горожан. Значительная часть аудитории называет проект скучной мобильной игрой из-за примитивного интерфейса и слишком упрощенных механик. По мнению покупателей, разработчикам потребуется от 6 до 12 месяцев на оптимизацию кода и улучшение базовых элементов геймплея.