"Симулятор бога" Masters of Albion во вселенной Fable от Питера Молинье выходит 22 апреля

Студия 22cans, основанная легендарным геймдизайнером Питером Молиньё, опубликовала релизный трейлер своего нового проекта Masters of Albion. Игра представляет собой «божесвенный симулятор», вобравший в себя механики градостроительства, реального времени и управления, и рассматривается самим создателем как кульминация его многолетнего опыта в индустрии. Релиз в раннем доступе на ПК (Steam) состоится уже 22 апреля 2026 года.

Ключевая особенность Masters of Albion — контраст между мирным днём и опасной ночью, создающий уникальный игровой ритм.

Днём игрок выступает в роли божества-покровителя: исследует открытый мир, проектирует и строит города, управляет экономикой, помогает жителям и готовит поселения к грядущим испытаниям.

Ночью мир наполняется угрозами, и игроку предстоит защищать свои владения в реальном времени. Для обороны можно использовать нанятых героев или напрямую вмешиваться с помощью божественных сил — молний, огня и других способностей.

Такое сочетание элементов градостроительства, тактической обороны и божественного вмешательства призвано возродить жанр god game с современными механиками и свободой творчества.

Над игрой работает команда ветеранов, включая Марка Хили, Рассела Шоу, Карима Эттуни и Иэна Райта. Проект вбирает в себя идеи из ранних работ Молиньё, таких как Black & White, Dungeon Keeper и Fable, переосмысливая их в рамках единой системы.

Стандартная версия в раннем доступе Steam будет стоить $24 . Для первых покупателей предусмотрена скидка 10% .

Издание Founders Edition (по той же цене) включает стартовый набор с ресурсами и эксклюзивную косметику. Ограниченное по времени издание Deluxe Edition предоставит доступ к будущему платному DLC.

Сама игра задумана как трилогия. В раннем доступе выйдет первая глава, а выход последующих частей может занять несколько лет.

Сам Молиньё называет Masters of Albion самым амбициозным проектом в своей карьере и, по некоторым данным, своей последней разработкой. Сможет ли игра оправдать высокие ожидания и вернуть создателю былую славу, станет ясно уже в ближайшее время.