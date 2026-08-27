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Matelotes 2027 г.
Ролевая, Стратегия, Инди, Юмор, Рогалик
4 3 оценки

Matelotes отправит команду не слишком компетентных моряков на поиски украденной курицы

butcher69 butcher69

На Future Games Show разработчики Matelotes представили новый трейлер приключенческой RPG, которая предлагает, пожалуй, одну из самых необычных причин отправиться в кругосветное путешествие: королевскую курицу кто-то украл, и теперь её необходимо вернуть.

Игрокам предстоит управлять полностью женским экипажем моряков и путешествовать между островами, распределяя ограниченные ресурсы и обязанности команды. Каждый член экипажа обладает собственными навыками, которые пригодятся во время экспедиций и различных неожиданных ситуаций.

Причём приключения обещают быть весьма разнообразными. В трейлере показаны переговоры с мифической сельки из-за налогов, сражение с гигантским электрическим угрём и даже разбирательство с жалобами на слишком шумную таверну. Всё это сопровождается лёгким юмором и мультяшным визуальным стилем.

Игровая система вдохновлена настольными RPG: действия персонажей будут зависеть от бросков кубиков и их способностей. При этом Matelotes позиционируется как RPG-light, поэтому разработчики делают акцент не на сложном создании билдов или максимальной эффективности героев, а на повествовании и приключениях.

По описанию Matelotes напоминает необычную смесь Wildermyth, Spiritfarer, FTL: Faster Than Light и Sunless Sea, но собственная концепция проекта выглядит достаточно самобытно. В конце концов, далеко не каждая RPG предлагает пересечь весь мир ради спасения королевской курицы.

Matelotes выйдет в раннем доступе Steam в 2027 году. Консольная версия появится позднее.

Мероприятия 1 Анонсы 1 Трейлеры 1
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