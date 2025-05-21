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Mavrix 2026 г.
Экшен, Симулятор, Инди, Гонки, Спорт, От третьего лица
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Представлен геймплейный трейлер MAVRIX - реалистичного маунтинбайк-симулятора с открытым миром

butcher69 butcher69

Разработчики из Third Kind Games представили первый геймплей MAVRIX — масштабного симулятора маунтинбайка, созданного при участии прорайдера Red Bull Мэтта Джонса. Он курировал физику и механику, чтобы поездки ощущались как настоящие.

Игроков ждёт 100 км² открытой карты, вдохновлённой пейзажами Уэльса: лесные тропы, обрывы и экстремальные спуски. MAVRIX поддерживает массовые онлайн-заезды до 50 человек. Управление реализовано через двойной стик с независимыми тормозами — это даёт полный контроль над байком и позволяет выполнять трюки.

Каждый маршрут имеет свою таблицу рекордов, которые комментирует известный голос Red Bull — Роб Уорнер. За участие в событиях и заданиях выдаётся внутриигровая валюта Moolah — её тратят на улучшения, детали и экипировку. Есть система роста с контрактами от спонсоров и онлайн-ивенты Red Bull.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MORDORR

На байке с горы? - Да мечта всей жизни!

5
X_O_MAX_O_X

нереалистичные полёты на великах)

1
Ahnx

На велике в реале нужно кататься, а не в играх.

1
PICTURE ORGANIC

пека онли?