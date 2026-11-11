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Max Payne 23.07.2001
Адвенчура, От третьего лица
9.2 3 227 оценок

Атмосферный нуар-снимок Сэма Лейка подогрел слухи о скорой презентации ремейка Max Payne

Gruz_ Gruz_

Креативный директор студии Remedy Entertainment и создатель сценария Max Payne Сэм Лейк заинтриговал игровое сообщество черно-белым снимком в своем официальном аккаунте Instagram. На фотографии он запечатлен в плаще с сигаретой на фоне мрачного окружения, что поклонники франшизы сразу связали с эстетикой классического криминального нуара, свойственной культовой серии.

Подобный ажиотаж объясняется тесной связью Лейка с брендом, ведь он не только написал историю оригинала, но и подарил свою внешность главному герою первой части, создав один из самых узнаваемых образов в индустрии. Кроме того, интерес фанатов подогревается продолжающейся разработкой ремейка первых двух игр, над которым Remedy активно трудится совместно с Rockstar Games.

Согласно ноябрьскому финансовому отчету студии, создание обновленной дилогии по-прежнему находится на этапе полноценного производства, хотя точная дата релиза и детали геймплея пока держатся в секрете.

Известно, что будущий проект объединит сюжетные кампании первой и второй частей в одном издании. Обе игры полностью воссоздаются на фирменном движке Northlight, а функции издателя возьмет на себя компания Rockstar Games.

Хотя сам Сэм Лейк пока не подтвердил прямую связь снимка с ремейком и официальных анонсов не поступало, мрачная атмосфера кадра дает фанатам веский повод надеяться на скорый показ материалов. Игроки с нетерпением ждут декабрьскую церемонию The Game Awards, рассчитывая увидеть там свежую демонстрацию проекта.

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Комментарии:  20
Ваш комментарий
Имран2442

Max Payne это шедевр вне жанра и времени наравне с The last of us Part 1 , Mafia the City of lost heaven, GTA Vice City, GTA San Andreas, RDR 2, GTA 6

24
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Эту игру ждут больше людей чем ГТА6. Ведь "старички" типа меня все еще помнят... "все было кончено"... Ух! Аж мурашки по коже пробежали как вспомнил эту финальную кат сцену...

А подтверждением того что я написал выше является факт что игра до сих пор не имеет даты и трейлера (хотя она уже, как гов