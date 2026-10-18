Боялся залипнуть на 14 часов: экранизации Max Payne исполнилось 18 лет

Ровно 18 лет назад в прокат вышла экранизация культового нуарного боевика Max Payne. Фильм режиссёра Джона Мура с Марком Уолбергом в главной роли добрался до кинотеатров в октябре 2008 года и с тех пор прочно закрепился в списках самых спорных игровых адаптаций в истории.
В честь круглой даты фанаты и киноманы вновь вспомнили один из самых забавных закадровых фактов: оказывается, сам Марк Уолберг намеренно отказывался брать геймпад в руки. Актёр на полном серьёзе опасался, что игра окажется слишком затягивающей, и он начнёт проводить за ней по 14 часов в день, забыв про съёмочный процесс. Выход нашли оригинальный: Уолберг заставлял своего личного ассистента проходить игру на его глазах изо дня в день, пока сам актёр сидел рядом, наблюдал за движениями детектива и «изучал характер персонажа».
Спустя почти два десятилетия геймеры сходятся во мнении, что сценарий оригинала был идеален для кино и буквально лежал на блюдечке достаточно было бережно перенести мрачный зимний Нью-Йорк, депрессивные внутренние монологи и эстетику слоу-мо перестрелок.
В соцсетях до сих пор популярно общее резюме фанатов: «История Макса Пейна одна из самых простых для адаптации, и всё же Голливуд умудрился всё испортить. Буквально всё, что им нужно было сделать, просто скопировать сюжет игры и посадить Джона Ву в кресло режиссёра».
Единственное, что в фильме реально удалось это мрачная, холодная атмосфера заснеженного города и трейлер под трек Мэрилина Мэнсона, визуал местами цеплял. Но на этом все плюсы кино тупо заканчиваются. Сюжет рваный донельзя, логика хромает, динамики ноль! Вот реально, неужели так сложно было просто снять кино строго по сценарию игры, где уже всё было идеально расписано кадр в кадр? Нет же, надо было напихать тупейшей отсебятины с этими крылатыми демонами и всё испортить.