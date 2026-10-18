Боялся залипнуть на 14 часов: экранизации Max Payne исполнилось 18 лет

Ровно 18 лет назад в прокат вышла экранизация культового нуарного боевика Max Payne. Фильм режиссёра Джона Мура с Марком Уолбергом в главной роли добрался до кинотеатров в октябре 2008 года и с тех пор прочно закрепился в списках самых спорных игровых адаптаций в истории.

В честь круглой даты фанаты и киноманы вновь вспомнили один из самых забавных закадровых фактов: оказывается, сам Марк Уолберг намеренно отказывался брать геймпад в руки. Актёр на полном серьёзе опасался, что игра окажется слишком затягивающей, и он начнёт проводить за ней по 14 часов в день, забыв про съёмочный процесс. Выход нашли оригинальный: Уолберг заставлял своего личного ассистента проходить игру на его глазах изо дня в день, пока сам актёр сидел рядом, наблюдал за движениями детектива и «изучал характер персонажа».

Спустя почти два десятилетия геймеры сходятся во мнении, что сценарий оригинала был идеален для кино и буквально лежал на блюдечке достаточно было бережно перенести мрачный зимний Нью-Йорк, депрессивные внутренние монологи и эстетику слоу-мо перестрелок.

В соцсетях до сих пор популярно общее резюме фанатов: «История Макса Пейна одна из самых простых для адаптации, и всё же Голливуд умудрился всё испортить. Буквально всё, что им нужно было сделать, просто скопировать сюжет игры и посадить Джона Ву в кресло режиссёра».