День, которого ждут фанаты: отчет Remedy 10 февраля может раскрыть секреты Max Payne 1&2 Remake

Remedy Entertainment подтвердила, что полный финансовый отчёт за 2025 финансовый год будет опубликован 10 февраля 2026 года. Инвесторы, аналитики индустрии и поклонники будут внимательно следить: помимо стандартных данных о выручке и прогнозах, в отчётах и телефонных конференциях с инвесторами компании часто анонсируют стратегические инициативы, партнёрства и новые проекты.

Полноценный годовой отчёт покажет результаты Remedy за 2025 год (выручка, прибыль/убыток, денежные резервы) и прогнозы на 2026 год — данные, которые напрямую влияют на способность студии финансировать разработку и заключать издательские или ко‑разработческие сделки.

Remedy известна сотрудничеством с крупными франшизами и партнёрами; любые намёки на новые коллаборации, ремастеры или ремейки могут повлиять на рынок и воодушевить сообщество.

В сообществе растут слухи и надежды, что 10 февраля Remedy может объявить первые официальные новости о ремейке Max Payne 1 и 2. Учитывая историческую связь Remedy с IP Max Payne (студия работала над оригиналами), даже один слайд в презентации или краткий комментарий руководства воспримутся как серьёзный сигнал о большой работе над ремейком.