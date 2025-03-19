Джек Куэйд был приятно удивлен реакцией игроков на отсылку к Max Payne в "Новокаине" - актер решил пройти игру

Недавно состоялась мировая премьера экшена "Новокаин" с Джеком Куэйдом в главной роли. Зрители заметили, что один из кадров фильма является прямой отсылкой на Max Payne, а сам актер имеет поразительное сходство с главным героем игры, которому подарил внешность молодой Сэм Лэйк:

По словам Куэйда, он был сильно удивлен тому, сколько внимания привлекла эта отсылка. Актер признается, что до этого момента не играл в Max Payne, но на фоне вспыхнувшего интереса решил пройти игру:

Я видел, как люди говорили, что я похож на Макса Пейна, и когда я посмотрел на обложку, я тоже удивился. Мне нравятся игры Rockstar, но, к сожалению, я никогда не играл в эту игру – она, безусловно, следующая в списке.

В свою очередь игроки надеются, что если новая экранизация игры когда-то и увидит свет, то главную роль в ней исполнит Джек Куэйд, который выглядит как одна из наиболее подходящих кандидатур на роль Макса Пейна.