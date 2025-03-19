Джек Куэйд был приятно удивлен реакцией игроков на отсылку к Max Payne в "Новокаине" - актер решил пройти игру

Недавно состоялась мировая премьера экшена "Новокаин" с Джеком Куэйдом в главной роли. Зрители заметили, что один из кадров фильма является прямой отсылкой на Max Payne, а сам актер имеет поразительное сходство с главным героем игры, которому подарил внешность молодой Сэм Лэйк:
По словам Куэйда, он был сильно удивлен тому, сколько внимания привлекла эта отсылка. Актер признается, что до этого момента не играл в Max Payne, но на фоне вспыхнувшего интереса решил пройти игру:
Я видел, как люди говорили, что я похож на Макса Пейна, и когда я посмотрел на обложку, я тоже удивился. Мне нравятся игры Rockstar, но, к сожалению, я никогда не играл в эту игру – она, безусловно, следующая в списке.
В свою очередь игроки надеются, что если новая экранизация игры когда-то и увидит свет, то главную роль в ней исполнит Джек Куэйд, который выглядит как одна из наиболее подходящих кандидатур на роль Макса Пейна.
Может быть и до новой экранизации дойдет
Он отлично смахивает на Макса Пейна и я бы сказал даже лучше чем Марк Уолберг, который сыграл его в позорном фильме.
Я бы сказал, что Уолберг вообще не смахивает на Пейна. Там был почти 100%-ый мискаст. А Куэйд прям да, со времён "Пацанов" внешне он поднабрал в мужественности и теперь то, что надо для роли Пейна. Собственно у нынешнего Джека Куэйда лицо и форма почти 1:1 с тогдашним Семом Лейком. Попадание в каст может быть 100%-ым.
Сказал ты в точку
Тряпка, тряпкой.
Фильм на одном дыхании
Rockstar? Серьёзно? Они работали только над третьей (если вообще работали)...и хоть они на данный момент и обладают правами, актёру не стоило говорить об этом. Ведь игнорировать финнов из Remedy, это рисковать вызвать гнев у преданных фанатов.
P.S. Исправлено благодаря поправке от Skyff. Хоть кто-то вчитывается в комментарии и новости. Спасибо - этому человеку.
6ля, да каких поляков? Финнов, емаё, вы че?!)))
Критический промах, о курва
Ваще, майва виттун!
ну, твои познания в индустрии немногим лучше его)
Кажется тут новый "дубай", тормоз ник меняй, меня не позорь.
Вообще хорошо, что у этого актёра лицо не такое "скукоженное" как у Макса из игры. Эпично смотреться с пистолетом - тоже надо уметь. Хорошо если для новой экранизации игры актёра подберут не только по внешности но и по отыгрышу в кадре. И без повестки желательно (сериал о Гарри Поттере, Северус Снегг, черничка).
"Скукоженное" это особенность реализации лица внутриигровой модели персонажа. У Сема Лейка лицо вполне ровное и почти 1:1 с нынешним Джеком Куэйдом.
Да я видел, просто неудачно перенесли лицо в игру. Ctrl+C - Ctrl+V смазался походу.
Отсылка классная, фильм ещё не смотрел но думаю надо оценить на выходных.
А насчет игры - пусть сперва заставит её работать на современной системе и железе, тот ещё квест)
Спокойно можно заставить работать почти любую игру на современном железе. Я запускал даже игры под DOS, пишешь игру и запуск на Win 10,11, скачиваешь эмулятор или dllки и всё. Обратная совместимость на PC близка к идеальной.
Имхо, несмотря на похожесть в каких-то кадрах, я видел игру Куэйда в Пацанах и в этом Новокаине - и он не сможет сыграть Макса Пэйна. Потому что МП - это концентрированная нуар-стори, основные эмоции Макса - это гнев, боль, ярость. Макс на самом дне, во тьме, он не видит иного будущего для себя, кроме мести тем, кто виновен в гибели его жены и дочери. Куэйд, при всем моем уважении, не сможет сыграть всё это даже на уровне Лэйка, который позировал для фото-основы комиксов, я уж не говорю насчет полноценной актерской игры в дорогом фильме.
Тот же МакКонахи - смог бы. Олдмэн времен "Лиона" и "Пятого элемента" - смог бы. Этот - не сможет, его максимум - плаксивый рассерженно-рефлексирующий парень из "Пацанов". А Макс - не рефлексирует. Он выпивает обезбол, жмет на курок и идет дальше напролом.
Надо дать ему шанс, так как он в отсылке показал схожесть с Максом Пейном. Вдруг он сможет и в кино его отлично сыграть.
Тот макс пэйн что вышел гвно лютое
Советую подождать ремейк, ведь игры хоть и крутые, уже устарели сильно) Из-за этого такому юному парню может не зайти)
Очень может зайти. У меня такой же возраст и с огромным удовольствием залезаю в старые игры. И вообще пришел к выводу, что игры 2000-ых это золотое десятилетие игростроя именно в плане художественной составляющей. Технологии уже вполне приемлемые, не перетяжеленные, а в кризис индустрия ещё не впала. Собственно это даже не только игр касается, а вообще всей жизни населения многих стран.
00-е золотое время во всех смыслах.
Он реально не играл в Макс пейна да этого ? Ему 15 лет что ли ?
На момент выхода первой части ему было 9 лет, так что мог и пропустить
Я тоже не играл кроме 3 части и вообще, достаточно много игр, которые считают легендарными, я так же пропустил или решил не играть потому что посчитал каким то трешем.
Ну это были ЛЕГЕНДАРНЫЕ игры и они у многих на слуху, а тут тупо хайп ради хайпа, даже если НЕ играл , всегда мог быть интерес хотя-бы ЮТУБОМ глянуть да что-же оно такое там. Т.ч. вериться с трудом, что он ВООБЩЕ не знает что это такое, тупо не поверю, т.ч. парень себе набивает тупо. Мне было тогда 10 и я уже знал об этой игре...
Ну, я ему сочувствую
пройдет он.. да да, пи....
Ну да. Есть схожести, только ему бы чутка возраста накинуть.
Сэн Денниса Куэйда?
И 10 минут не выдержал этого "фильма". Хрень какая то
Будет весь фильм ныть?
Тот неловкий момент, когда хотел похвастаться "Я люблю игры Рокстар" - и сумел опарафиниться.))
Впрочем, если он не заядлый геймер с 20летним стажем - откуда ему знать, кто создал и выпустил первых двух Максов.
Ну если уж прям уточнить, то второго Макса и правда Рокстар издавали. Первого да, такого издателя уже, вроде, и не существует давно
типаж не тот!, это как с актером Джоэла из "Одни из нас", внешне похожи но получился испанская плакса в сериале)
Так может не в актёре дело, а в сценарии, нет? Напоминаю, этот тот сценарий где:
а) убрать все серии кроме первой и последней из сериала - один хрен всё понятно;
б) не придётся смотреть на гНомиков в какой-то там серии;
в) ну и др.
Пусть сыграет в русской локализации. Диктор из первой части - легенда!
Этот кадр - это лучшее, что в этом фильме, как я понял?)) // Borat Sagdiev
На меня штукатурки накидай, волос добавь - тоже вылитый Макс Бомж.
Да, у меня синдром скотины, но просто уже не в том возрасте, чтобы восторженно кипятить и кирпичить от одной пасхалки... И знаю прекрасно, как всем "важно моё мнение"
Актерам всегда важно внимание, это их хлеб, успокойся.
У них вообще нарциссизм от рождения
Здесь никто кроме тебя не кирпичит... Убери телефон из рук и помедитируй я хз.
это не синдром скотины , а синдром язвительного старого ущерба у тебя, а кайфовать и удивляться по жизни можно и нужно в любом возрасте, самому под полтос))))
И ссаться в подгузники - тоже, но не всем дано
Как и смех без причины, такие маленькие радости разума не прибавляют