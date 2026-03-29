Джоэл Макхейл в роли "Макса Пэйна": Фанаты на Reddit нашли идеального кандидата на роль в ремейке Max Payne 1&2

Пока Сэм Лейк отмечает свой 56-й день рождения, фанаты творчества Remedy не сидят сложа руки. На фоне новостей о прогрессе разработки Max Payne 1&2 Remake, в сообществе на Reddit разгорелись бурные дискуссии: кто должен подарить свою внешность обновленному Максу?

На этот раз в центре внимания оказался актер Джоэл Макхейл (звезда сериала «Сообщество»).

Пользователь под ником u/OtsStrange запустил волну обсуждений, заявив, что каждый раз, когда он видит Макхейла, он представляет его в роли Пэйна. Особое внимание привлек образ актера в сериале «Контроль за животными» (Animal Control). По мнению автора поста, Джоэл идеально попадает в типаж «первого» Макса того самого, чьим лицом в 2001 году стал сам Сэм Лейк.

«Глядя на него в Animal Control, я не могу отделаться от мысли, что он был бы исключителен в роли версии Макса», — пишет автор.

Реакция сообщества: от восторга до скепсиса. Комментаторы разделились на два лагеря, но большинство согласно, что это был бы интересный выбор

Ремейки первых двух частей Max Payne создаются студией Remedy совместно с Rockstar Games на движке Northlight. Разработчики обещают объединить обе игры в одно эпическое приключение, сохранив при этом атмосферу оригинала.