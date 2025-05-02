Глава Remedy подтвердил: маркетинг ремейков Max Payne полностью в руках Rockstar Games

Появилась новая информация относительно продвижения ремейков Max Payne 1 и 2. Генеральный директор Remedy Entertainment, Теро Виртала, в ходе ответа на вопросы инвесторов уточнил распределение обязанностей между студией-разработчиком и издателем.

На вопрос о том, стоит ли ожидать первый трейлер или тизер ремейков Max Payne в текущем году, Виртала заявил, что Remedy не будет комментировать маркетинговые планы. Он подчеркнул, что издателем игры выступает Rockstar Games, и именно она несет полную ответственность за все коммуникации и маркетинг проекта.

Это заявление последовало вскоре после публикации отчета Remedy за первый квартал 2025 года. В отчете сообщалось, что разработка ремейков достигла значительного прогресса и перешла в стадию полноценного производства, а команда приближается к ключевым этапам разработки при поддержке Rockstar.

Хотя ранее было известно, что Rockstar Games финансирует и издает проект, комментарий Вирталы впервые четко обозначил, что именно Rockstar будет заниматься маркетинговой кампанией, а не Remedy. Таким образом, сроки и содержание любых анонсов, включая возможный показ трейлера, будут определяться исключительно решениями Rockstar Games.

Издание RockstarINTEL, ссылаясь на эти данные, высказывает предположение, что маркетинговая кампания последних вряд ли начнется до релиза GTA 6. Однако это остается лишь спекуляцией, поскольку планы Rockstar часто непредсказуемы.

Разработка ремейков Max Payne 1 и 2 продолжается силами Remedy Entertainment, но всю информацию о продвижении проекта теперь следует ожидать напрямую от Rockstar Games.