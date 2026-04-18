Голос боли и нуара: На Reddit нашли идеального кандидата на озвучку Макса Пэйна в ремейке

После трагического ухода Джеймса Маккеффри, чей голос стал душой серии Max Payne, фанаты задаются вопросом: кто сможет достойно озвучить детектива в грядущем ремейке от Remedy? Внимание пользователей Reddit привлек один из самых титулованных актеров индустрии - Трой Бейкер.
Почему фанаты считают это «идеальным попаданием»?
- Наследие «сломленных» героев: После роли Джоэла в The Last of Us, Бейкер доказал, что способен передать глубокую внутреннюю боль, усталость и суровость персонажа, потерявшего всё.
- Невероятный диапазон: Трой известен способностью менять тембр. Фанаты уверены, что он сможет воссоздать ту самую хрипотцу и меланхоличный тон монологов Макса.
- Уважение к оригиналу: Бейкер неоднократно признавался в любви к классическим играм, и работа над таким проектом стала бы для него не просто очередным заказом, а данью памяти Маккеффри.
Хотя многие опасаются, что Бейкера «стало слишком много» в видеоиграх, большинство реддиторов сходятся во мнении: если кому и под силу вытянуть такую сложную и культовую роль, не превратив её в пародию, то именно ему.
Сравнение озвучек: Трой и Джеймс
Самая лучшая озвучка это наша:)
Опять Трой Бейкер
Секрет Троя Бейкера в том, что он пашет как папа Карло
Пофиг, завезите русскую озвучку.
зачем новый. есть оригинал уже озвучка. что то новое скорей всего из архивов возьмут, плюс из алан вейка 2го чтото. есть мысль что Маккеффри успел поработать сколько то. плюс нейронкой можно часть добавить. не пойдут они на смену актёра.