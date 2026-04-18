Голос боли и нуара: На Reddit нашли идеального кандидата на озвучку Макса Пэйна в ремейке

После трагического ухода Джеймса Маккеффри, чей голос стал душой серии Max Payne, фанаты задаются вопросом: кто сможет достойно озвучить детектива в грядущем ремейке от Remedy? Внимание пользователей Reddit привлек один из самых титулованных актеров индустрии - Трой Бейкер.

Почему фанаты считают это «идеальным попаданием»?

Наследие «сломленных» героев: После роли Джоэла в The Last of Us, Бейкер доказал, что способен передать глубокую внутреннюю боль, усталость и суровость персонажа, потерявшего всё.

Невероятный диапазон: Трой известен способностью менять тембр. Фанаты уверены, что он сможет воссоздать ту самую хрипотцу и меланхоличный тон монологов Макса.

Уважение к оригиналу: Бейкер неоднократно признавался в любви к классическим играм, и работа над таким проектом стала бы для него не просто очередным заказом, а данью памяти Маккеффри.

Хотя многие опасаются, что Бейкера «стало слишком много» в видеоиграх, большинство реддиторов сходятся во мнении: если кому и под силу вытянуть такую сложную и культовую роль, не превратив её в пародию, то именно ему.

Сравнение озвучек: Трой и Джеймс