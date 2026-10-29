Кастинг века для Макса Пейна: фанаты не могут прийти к единому мнению

Пока Remedy Entertainment и Rockstar Games не раскрывают подробности ремейка Max Payne 1 и 2, поклонники серии обсуждают, каким получится возвращение культового нуарного экшена. На Reddit фанаты рассуждают о внешности Макса, его голосе и том, сохранят ли разработчики комиксные сюжетные вставки.

Фанаты надеются, что в обновлённых играх останутся фирменные комиксные вставки, которые помогли сформировать узнаваемый стиль серии. При этом от ремейка ожидают современной графики, зрелищных перестрелок и улучшенной постановки технической стороной проекта пользователи в целом не сомневаются.

Единого мнения о кастинге у сообщества нет. Одни поклонники хотели бы увидеть Сэма Лейка автора оригинальной игры и прототипа Макса. Другие предлагают Тимоти Гибсона, а часть фанатов считает, что лучше всего сохранить голос и внешность покойного Джеймса Маккэффри, озвучивавшего героя в оригинальной трилогии.

Пользователи, выразили надежду на показ ремейка на The Game Awards. Однако участие игры в церемонии пока не подтверждено, как и детали её визуального стиля.



Ремейк первых двух частей Max Payne создаётся Remedy Entertainment при участии Rockstar Games. Проект объединит обе истории в одну игру, но дата выхода пока не объявлена.