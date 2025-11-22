ЧАТ ИГРЫ
Max Payne 23.07.2001
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 2 936 оценок

Max Payne Complete Pack отдают со скидкой в 70% на ПК

TheSkoofLord TheSkoofLord

Для тех, кто обожает классические игры и глубокие истории в духе нуара, у меня есть замечательная новость. В Steam началась распродажа, на которой Max Payne Complete Pack можно приобрести со скидкой в целых 70%!

Серия Max Payne - это не только остросюжетные перестрелки, но и глубокая эмоциональная загрузка. Запоминающиеся персонажи, мрачная атмосфера и, конечно же, знаменитая система "bullet time" - всё это делает игру поистине уникальной.

Для новичков это возможность открыть для себя культовую серию, а для олдов - шанс вновь пережить все мрачные, но такие увлекательные приключения Макса Пейна.

Комментарии:  11
Giggity

Этого старья только у ленивого нет

InkubatorKlef

да,только в первые два на современных ос хрень поиграешь,разве что эмуль на пс2 накатить,с геймпада поиграть

Александр Назарко InkubatorKlef

На обе части есть отличные сборки updated classic

InkubatorKlef Александр Назарко

надо поискать

Zick211

Странно, что он только в трёх регионах продается, все остальные вообще мимо.

Пользователь ВКонтакте

Только в шести регионах продаётся // Пётр Орехов

InkubatorKlef

кстати да

Max Dibister

Походу, анонс ремейка будет на тга)

TheSkoofLord

Все может быть, поэтому остаётся только ждать.

Pavlissimus

Эх... помню недавно отовсюду гремела новость, мол, с NVIDIA remix будет просто и быстро улучшать текстуры и геометрию таких игр как Max Payne и Morrowind. Но дальше отдельных кусков в Альфа версиях, дело не пошло нигде.

InkubatorKlef

и требует железо запредельное