Для тех, кто обожает классические игры и глубокие истории в духе нуара, у меня есть замечательная новость. В Steam началась распродажа, на которой Max Payne Complete Pack можно приобрести со скидкой в целых 70%!
Серия Max Payne - это не только остросюжетные перестрелки, но и глубокая эмоциональная загрузка. Запоминающиеся персонажи, мрачная атмосфера и, конечно же, знаменитая система "bullet time" - всё это делает игру поистине уникальной.
Для новичков это возможность открыть для себя культовую серию, а для олдов - шанс вновь пережить все мрачные, но такие увлекательные приключения Макса Пейна.
Max Payne Complete Pack отдают со скидкой в 70% на ПК
Этого старья только у ленивого нет
да,только в первые два на современных ос хрень поиграешь,разве что эмуль на пс2 накатить,с геймпада поиграть
На обе части есть отличные сборки updated classic
надо поискать
Странно, что он только в трёх регионах продается, все остальные вообще мимо.
Только в шести регионах продаётся // Пётр Орехов
кстати да
Походу, анонс ремейка будет на тга)
Все может быть, поэтому остаётся только ждать.
Эх... помню недавно отовсюду гремела новость, мол, с NVIDIA remix будет просто и быстро улучшать текстуры и геометрию таких игр как Max Payne и Morrowind. Но дальше отдельных кусков в Альфа версиях, дело не пошло нигде.
и требует железо запредельное