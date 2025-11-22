Max Payne Complete Pack отдают со скидкой в 70% на ПК

Для тех, кто обожает классические игры и глубокие истории в духе нуара, у меня есть замечательная новость. В Steam началась распродажа, на которой Max Payne Complete Pack можно приобрести со скидкой в целых 70%!



Серия Max Payne - это не только остросюжетные перестрелки, но и глубокая эмоциональная загрузка. Запоминающиеся персонажи, мрачная атмосфера и, конечно же, знаменитая система "bullet time" - всё это делает игру поистине уникальной.



Для новичков это возможность открыть для себя культовую серию, а для олдов - шанс вновь пережить все мрачные, но такие увлекательные приключения Макса Пейна.