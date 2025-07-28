Max Payne получил новую RTX Remix модификацию, которая добавляет трассировку пути во все уровни игры

Как стало известно, пользователь Noodle выпустил собственную версию RTX Remix мода для Max Payne, который добавляет в игру поддержку трассировки пути. Автор мода предоставил полноценное видеосравнение с оригинальной игрой, и можно заметить, что несмотря на наличие трассировки, мод бережно относится к художественному стилю игры.
В отличии от предыдущей версии мода, RTX Remix от Noodle доступна для всей игры, но поскольку это ранняя версия модификации, лишь на станции Роско-стрит на данный момент имеются вручную созданные PBR-материалы.
В будущих версиях моддер планирует добавить их для остальной части игры. Кроме того, на некоторых уровнях могут встретиться проблемные моменты, которые потребуют включить стандартное игровое освещение.
В свою очередь для тех, кому не нравятся RTX Remix моды, в разработке находятся полноценные ремейки Max Payne 1+2 от Remedy, которые должны вывести графику в этих играх на новый уровень.
Народное творчество набирает обороты. А это говорит о том, что пакет приобретает популярность с проникновением технологий трассировки пути в широкие массы.
нет. это говорит о том, что спустя пару лет у нескольких человек всё таки хватило терпежу не смотря ни на что довести до хоть какого-нибудь состояния свои работы.
ну, такие энтузиасты и двигают прогресс в своих гаражах по началу. Вспомните откуда контра взялась. Это всё-таки не словоблудием заниматься, обещая золотые горы или наоборот принижая максимально тех, кто не занимается словоблудием в информационном пространстве а что-то реальное в ощество закатывает время от времени.
это не прогресс это васянство под видом прогресса. мододелы что-то пилят. ни больше ни меньше
Очередная васянка, ждём ремейки
Зато переиздание гта от рокстар не была васянством, да? ....или была?
При том шикарную новую версию Вайс Сити сделанную... моддерами.. в деталях и мелочах проработки ..рокстар..завернули.
Вай сити от васянов была таким же пластилином как и переиздание которое делали не сами рокстар, так что да
Это ж какие там детали? Движок от другой игры? Как всегда себе напридумывали что-то.
Мрачноватое метро, превращается в пересвеченное нечто. Атмосфера полностью убита.
Проблема RTX в том, что она убивает изначально задуманную атмосферу.
Ему б ремастер, а то модельки не очень для современных реалий.
Ремейки ремейками, а хотелось бы на движке третьей части, а не на протухшем UE5 с тонной мыла
А где тут УЕ5? Это инструментарий RTX Remix, который идет как графическая надстройка над основной игрой и ее движком.
Я писал ремейк от студии, а не псевдо ремейков от васянов в виде мода.
так себе оригинал по лучше.
Как старье не полируй
воть это мы ждем к этому мы готовимся!