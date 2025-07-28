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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 2 821 оценка

Max Payne получил новую RTX Remix модификацию, которая добавляет трассировку пути во все уровни игры

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь Noodle выпустил собственную версию RTX Remix мода для Max Payne, который добавляет в игру поддержку трассировки пути. Автор мода предоставил полноценное видеосравнение с оригинальной игрой, и можно заметить, что несмотря на наличие трассировки, мод бережно относится к художественному стилю игры.

Max Payne "Мод на новое освещение и графику RTX Remix"

В отличии от предыдущей версии мода, RTX Remix от Noodle доступна для всей игры, но поскольку это ранняя версия модификации, лишь на станции Роско-стрит на данный момент имеются вручную созданные PBR-материалы.

В будущих версиях моддер планирует добавить их для остальной части игры. Кроме того, на некоторых уровнях могут встретиться проблемные моменты, которые потребуют включить стандартное игровое освещение.

В свою очередь для тех, кому не нравятся RTX Remix моды, в разработке находятся полноценные ремейки Max Payne 1+2 от Remedy, которые должны вывести графику в этих играх на новый уровень.

77
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Egik81

Народное творчество набирает обороты. А это говорит о том, что пакет приобретает популярность с проникновением технологий трассировки пути в широкие массы.

25
нитгитлистер

нет. это говорит о том, что спустя пару лет у нескольких человек всё таки хватило терпежу не смотря ни на что довести до хоть какого-нибудь состояния свои работы.

10
Egik81 нитгитлистер

ну, такие энтузиасты и двигают прогресс в своих гаражах по началу. Вспомните откуда контра взялась. Это всё-таки не словоблудием заниматься, обещая золотые горы или наоборот принижая максимально тех, кто не занимается словоблудием в информационном пространстве а что-то реальное в ощество закатывает время от времени.

9
нитгитлистер Egik81

это не прогресс это васянство под видом прогресса. мододелы что-то пилят. ни больше ни меньше

8
agula98

Очередная васянка, ждём ремейки

17
SpunkyHannibal

Зато переиздание гта от рокстар не была васянством, да? ....или была?

При том шикарную новую версию Вайс Сити сделанную... моддерами.. в деталях и мелочах проработки ..рокстар..завернули.

14
agula98 SpunkyHannibal

Вай сити от васянов была таким же пластилином как и переиздание которое делали не сами рокстар, так что да

1
Spillik SpunkyHannibal
в деталях и мелочах проработки ..рокстар..завернули.

Это ж какие там детали? Движок от другой игры? Как всегда себе напридумывали что-то.

1
JackReacher

Мрачноватое метро, превращается в пересвеченное нечто. Атмосфера полностью убита.

14
JackBV

Проблема RTX в том, что она убивает изначально задуманную атмосферу.

8
Allexandrr

Ему б ремастер, а то модельки не очень для современных реалий.

7
PatchyTaran

Ремейки ремейками, а хотелось бы на движке третьей части, а не на протухшем UE5 с тонной мыла

7
SloT124

А где тут УЕ5? Это инструментарий RTX Remix, который идет как графическая надстройка над основной игрой и ее движком.

1
PatchyTaran SloT124

Я писал ремейк от студии, а не псевдо ремейков от васянов в виде мода.

1
DarkDestr

так себе оригинал по лучше.

6
nick champion

Как старье не полируй

5
нитгитлистер
полноценные ремейки Max Payne 1+2 от Remedy

воть это мы ждем к этому мы готовимся!

3
PatchyTaran

2
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