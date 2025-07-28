Max Payne получил новую RTX Remix модификацию, которая добавляет трассировку пути во все уровни игры

Как стало известно, пользователь Noodle выпустил собственную версию RTX Remix мода для Max Payne, который добавляет в игру поддержку трассировки пути. Автор мода предоставил полноценное видеосравнение с оригинальной игрой, и можно заметить, что несмотря на наличие трассировки, мод бережно относится к художественному стилю игры.

В отличии от предыдущей версии мода, RTX Remix от Noodle доступна для всей игры, но поскольку это ранняя версия модификации, лишь на станции Роско-стрит на данный момент имеются вручную созданные PBR-материалы.

В будущих версиях моддер планирует добавить их для остальной части игры. Кроме того, на некоторых уровнях могут встретиться проблемные моменты, которые потребуют включить стандартное игровое освещение.

В свою очередь для тех, кому не нравятся RTX Remix моды, в разработке находятся полноценные ремейки Max Payne 1+2 от Remedy, которые должны вывести графику в этих играх на новый уровень.