Набрали безумный темп: фанаты с нетерпением ждут ремейк Max Payne 1 & 2 после релиза CONTROL Resonant

Финская студия Remedy Entertainment демонстрирует феноменальную продуктивность и качество, удерживая статус одного из самых стабильных и уважаемых разработчиков в игровой индустрии.

На фоне мощных оценок прошлых проектов игровое сообщество с особым трепетом смотрит на грядущие планы команды Сэма Лейка особенно на ремейки Max Payne 1 & 2, которые станут следующим большим этапом после вышедшего CONTROL Resonant в 2026 году.

За последние семь лет Remedy вошла в настоящую «золотую эпоху», выпуская один высокооцененный проект за другим без ощутимых провалов. После того как студия выпустила CONTROL Resonant, всё внимание сообщества окончательно переключится на возвращение Макса Пэйна. И для такого ажиотажа есть все основания.

Стрик успешных релизов Remedy доказал, что финские разработчики способны держать высочайшую планку качества. Для миллионов геймеров обновленная дилогия Max Payne 1 & 2 остается одним из самых ожидаемых проектов десятилетия, который покажет культовую классику в совершенно новом свете.