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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 3 197 оценок

Набрали безумный темп: фанаты с нетерпением ждут ремейк Max Payne 1 & 2 после релиза CONTROL Resonant

TheSkoofLord TheSkoofLord

Финская студия Remedy Entertainment демонстрирует феноменальную продуктивность и качество, удерживая статус одного из самых стабильных и уважаемых разработчиков в игровой индустрии.

Официально: ремейк Max Payne 1 & 2 станет следующим релизом Rockstar Games после GTA 6

На фоне мощных оценок прошлых проектов игровое сообщество с особым трепетом смотрит на грядущие планы команды Сэма Лейка особенно на ремейки Max Payne 1 & 2, которые станут следующим большим этапом после вышедшего CONTROL Resonant в 2026 году.

За последние семь лет Remedy вошла в настоящую «золотую эпоху», выпуская один высокооцененный проект за другим без ощутимых провалов. После того как студия выпустила CONTROL Resonant, всё внимание сообщества окончательно переключится на возвращение Макса Пэйна. И для такого ажиотажа есть все основания.

Стрик успешных релизов Remedy доказал, что финские разработчики способны держать высочайшую планку качества. Для миллионов геймеров обновленная дилогия Max Payne 1 & 2 остается одним из самых ожидаемых проектов десятилетия, который покажет культовую классику в совершенно новом свете.

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Комментарии:  69
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Вот уж действительно проект, который ждём сугубо всем PG! 🔥

30
PhantomTahm

Первый, второй Макс и первый Алан - да. Прошёл квантум - муть какая-то, оба контрола из той же оперы.

26