От ремейков Max Payne до Control 2: Remedy отчиталась о ходе разработки своих игр

На встрече с акционерами Remedy поделилась свежими подробностями о ключевых проектах и текущих успехах уже вышедших игр.

Одним из главных пунктов стал ремейк Max Payne 1 & 2 — долгожданный фанатами проект, который, по словам студии, движется по плану без задержек и по-прежнему находится на стадии активного производства. Не отстаёт и Control 2: разработка идёт без сбоев, а команда сейчас сосредоточена на проработке геймплея, окружения и миссий.

Отдельно затронули и кооперативный шутер FBC Firebreak, который на старте сумел привлечь миллион игроков, в том числе благодаря релизу в день выхода в Xbox Game Pass и PlayStation Plus. Однако коммерческие результаты оказались ниже ожиданий. Несмотря на это, Remedy считает запуск технически успешным и планирует продолжать обновления, чтобы повысить интерес аудитории.

Компания подчеркнула, что все текущие разработки идут в рамках намеченных сроков, а ближайшие месяцы станут ключевыми для подготовки крупных обновлений и нового контента.