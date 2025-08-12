От ремейков Max Payne до Control 2: Remedy отчиталась о ходе разработки своих игр

На встрече с акционерами Remedy поделилась свежими подробностями о ключевых проектах и текущих успехах уже вышедших игр.
Одним из главных пунктов стал ремейк Max Payne 1 & 2 — долгожданный фанатами проект, который, по словам студии, движется по плану без задержек и по-прежнему находится на стадии активного производства. Не отстаёт и Control 2: разработка идёт без сбоев, а команда сейчас сосредоточена на проработке геймплея, окружения и миссий.
Отдельно затронули и кооперативный шутер FBC Firebreak, который на старте сумел привлечь миллион игроков, в том числе благодаря релизу в день выхода в Xbox Game Pass и PlayStation Plus. Однако коммерческие результаты оказались ниже ожиданий. Несмотря на это, Remedy считает запуск технически успешным и планирует продолжать обновления, чтобы повысить интерес аудитории.
Компания подчеркнула, что все текущие разработки идут в рамках намеченных сроков, а ближайшие месяцы станут ключевыми для подготовки крупных обновлений и нового контента.
Ремейки Пейна в активном производстве значит рисуют 3 логотипа и пьют смузи. Control 2 на стадии проработки геймплея это когда Сэм Лейк час смотрит в стену и называет это нарративом. Миллион игроков с геймпасса и плюса это как миллион просмотров у виру сняка с котиком, денег 0. Провал Firebreak назвали результатом ниже ожиданий, гении пиара 80 уровня. Все проекты по плану значит ни одного трейлера с геймплеем до 2026. Отчёт для инвесторов чтобы акции не рухнули, вот и весь секрет.
Какая же это всё база к сожалению. После квантум брейк совсем скатились в артхаус для недалеких
Надеюсь, в ремейках Макса не будет кислорожего, а будет нормальное человеческое лицо из второй части!))
Тут сложности, актер лицо Макса 2 скончался. По мне также первый Макс с лицом нарика с запором в лице Сэма не зашел, фрик а не коп с драмой в
Джеймс МакКэффри только озвучивал, образ взят с Тимоти Гиббса
Могли бы хоть что то показать а то уже третий год идёт а материалов ноль, уже закрадываются большие сомнения, собственно ремейки Макса это единственное что я от них жду, а то каждая их новая игры всё больше разочаровывает, Тупое кинцо 2 так просто убило, в первой части хотя бы геймплей был, даже поезди на машине между локациями были очень классными и атмосферными, тут же это заменили тупо на ролики.
ремейк макс пейнов только летом прошлого года вошел в фазу активной разработки
эх, еще очень долго ждать
Давайте уже полный ремейк первого Макса с rtx лучиками и всеми современными графонистыми ништяками, чтоб вновь захотелось пройти обновлённого Макса больше десяти раз, как оригинал🤗🤗🤗👍 // Nvidia Power
да в целом и оригинальная версия МП нормально смотрится до сих пор. спасибо фото-текстурам и отсутствию тонны свисто-перделок цветастых