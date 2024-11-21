По словам руководителя Remedy, ремейки Max Payne оправдают ожидания как фанатов, так и Rockstar Games

Ремейки Max Payne обещают стать превосходным проектом и оправдать ожидания как фанатов, так и самого издателя Rockstar Games. Компания Remedy, которая изначально создала культовые игры Max Payne 1 и 2, активно работает над ремейками и делится позитивными новостями о процессе разработки.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала в ходе общения с инвесторами отметил, что обновление классики идеально вписывается в стратегию компании. Несмотря на то, что права на франшизу принадлежат Rockstar, разработчики Remedy по-прежнему с любовью относятся к этой серии, и многие из них глубоко увлечены проектом.

Основная цель команды – создать не только качественный ремейк, который сохранит дух оригиналов, но и коммерчески успешный продукт, способный порадовать как старых, так и новых игроков. Важным аспектом работы над проектом стало сотрудничество с Rockstar Games, которое Remedy считает отличным партнерским опытом.

Производство уже достигло ключевых этапов, и компания активно укрепляет свои внутренние команды разработчиков, добавляя к ним как ветеранов индустрии, так и молодых талантливых специалистов. Виртала подчеркивает, что ремейки Max Payne 1 и 2 должны не только использовать наследие оригинала, но и задать высокую планку для будущих экшен-игр от Remedy.