По слухам, ремейк Max Payne 1 и 2 находится в полном производстве - и может выйти уже в 2026 году

Инсайдер утверждает что Rockstar и Remedy активно работают над проектом
Поклонники Макса Пейна давно ждут новостей о ремейке - и похоже, ждать осталось недолго. Инсайдер TCMF, известный своими утечками об играх Rockstar, поделился подробностями о состоянии проекта.
Что известно
По данным инсайдера, совместный ремейк Max Payne 1 и 2 от Rockstar и Remedy вошёл в стадию полного производства ещё в первой половине 2024 года. Обычно полный цикл разработки занимает от одного до двух лет плюс около шести месяцев бета-тестирования — что теоретически открывает окно для релиза уже в конце 2026 года.
Почему скорее 2027
Однако инсайдер сам оговаривается: релиз в 2026 году маловероятен из-за GTA 6. Rockstar явно не захочет выпускать два крупных проекта одновременно и каннибализировать продажи собственной же игры. Так что реалистичная дата — 2027 год.
Что за проект
Ремейк Max Payne 1 и 2 был официально анонсирован ещё в 2022 году — Remedy разрабатывает игру совместно с Rockstar на своём движке Northlight. С тех пор официальных новостей практически не было, что и породило волну слухов.
Напомним - это информация от инсайдера, официального подтверждения от Rockstar или Remedy пока нет.
А этим "поклонникам" уже сколько лет? 40+?! Думаете много из них еще играються в игры на ПК?! А для молодого поколения-эта игра будет не больше чем "еще один шутан"!
Да, я из тех кто "ждет", ибо когда она вышла 20+ лет назад я как раз был подростком лет 16 и эта игруха была просто УАУ. Тогда она была одной из первых (на ряду с первыми Хитмэнами) классным шутером от 3го лица с отличным сюжетом и музыкой. Сейчас же таких игр уже больше 30. И именно класных (рдр-ы всякие, хорайзоны и т д). Да и игроков которые будут ностальгировать по ней уже мало. Повзрослели)
Компания, делающая большую ставку на эти ремейки получит не малые убытки, вот увидите.
это что-то новенькое)
А я не играл в оригинальные части Пейна.Так понимаю там чувак из Алан Вейк 2?С смешным выражением лица,как шептуна унюхал))
GTA 6 перенесут на весну 27 года, а в конце этого выпустят ремастер GTA 4
Вот это ожидаем.