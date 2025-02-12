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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.2 2 626 оценок

По заверениям Remedy, разработка ремейков Max Payne 1 и 2 идет полным ходом

butcher69
Новости

Remedy Entertainment в своем последнем финансовом отчете подтвердила, что разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет хорошо и находится в стадии полного производства. Разработка идет в сотрудничестве с Rockstar Games и продвигается в соответствии с установленными целями.

По словам генерального директора Remedy Теро Вирталы, студия увеличила инвестиции в проект, что отразилось на росте расходов. Напомним, ремейк был анонсирован в апреле 2022 года и станет переосмыслением двух культовых экшен-шутеров.

Оригинальный Max Payne 2001 года стал пионером механики bullet time в играх, вдохновленной Матрицей. Спустя годы серия получила продолжение в виде Max Payne 3, полностью разработанного Rockstar Games.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
aaz3838

В свое время игра- отрыв башки! Нереально крутая была. Подача сюжета в виде нуар истории, тоже понравилась. Сейчас, конечно же, такого эффекта не будет, но все равно обязательно сыграю:)

8
Skvizgar

Да уж, вот время было...Креативный подход, когда нет денег на полноценные катсцены и ролики, это было гениально, просто взять фотик и сами же разрабы фоткали друг друга в стиле комиксов....

0
Kentarou

Единственные хорошие игры от ремеди

6
Maxthon80

Плюсую, ибо в этих играх отличная и суровая атмосфера от музыки до комиксовой стилистики.

7
Чебурешник

И то первая часть только. Вторая часть скорее просто неплохая игра, чем хорошая, так как ее по пырому склепали за год, это больше dlc чем полноценная игра.

1
Gauguin

Control>>>MP1>>>>>>>MP2

-2
Темный-Властелин

пока лучшее, что делал лэйк это максы, может хотя бы так окупит

3
cch1cken

Саундтрек во второй части на виолончели просто отвал башки, очень ждем

3
K0t Felix

Давайте Ремеди, вперед

1
R01Adil

Есть информация в каком году планируют выпустить ?

1
K0t Felix

Думаю, не раньше 27-го

-1
Stasonich_spb

Если добавят разрушаемость,как в Контрол...будет офигенно!!!

1
Кей Овальд

Это хорошо, это прям жду больше всего от них.

0
Пират_В_Законе

В детстве стрельба в слоу-мо впечатляла. А с возрастом пришло понимание что это обычная стрелялка.

0
hamshut

То, что я жду сильнее всего! Был фанатом обоих частей в свое время. Тогда они для меня игровую планку конкретно подняли, долго не мог после них играть в другие шутеры) Интересно, через года 3-4 выйдут?)

0
MegBegb25

если честно сейчас 2 часть выглядит очень даже неплохо !

0
SmilingQuillonard

Лишь бы новую механику не добавили. Реализация с буллет тайм была на высоте.

0
Vad Pvn

Посмотрим, смогут ли переплюнуть рокстар)))

0
Maxthon80

Лучше бы объединили оба Макса Пейна в одну игру, так бы получилось ещё более интересно. Правда у меня по поводу ремейков есть подозрение, что обе игры могут выйти проходными. Короче, время покажет как оно будет играться при выходе. А то Душный Вэйк 2 вышел очень скучным. Всё-же Ремеди должна реабилитироваться иначе всё совсем будет печально.

-3
TX ZX

а они так и делают

0
Gauguin

Надо сильно постараться, чтобы игрушечно-мультяшный устаревший "нуар" первых частей сейчас воспринимался всерьез. У Ремеди едва ли хватит таланта на такую работу.

-4