По заверениям Remedy, разработка ремейков Max Payne 1 и 2 идет полным ходом

Remedy Entertainment в своем последнем финансовом отчете подтвердила, что разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет хорошо и находится в стадии полного производства. Разработка идет в сотрудничестве с Rockstar Games и продвигается в соответствии с установленными целями.
По словам генерального директора Remedy Теро Вирталы, студия увеличила инвестиции в проект, что отразилось на росте расходов. Напомним, ремейк был анонсирован в апреле 2022 года и станет переосмыслением двух культовых экшен-шутеров.
Оригинальный Max Payne 2001 года стал пионером механики bullet time в играх, вдохновленной Матрицей. Спустя годы серия получила продолжение в виде Max Payne 3, полностью разработанного Rockstar Games.
В свое время игра- отрыв башки! Нереально крутая была. Подача сюжета в виде нуар истории, тоже понравилась. Сейчас, конечно же, такого эффекта не будет, но все равно обязательно сыграю:)
Да уж, вот время было...Креативный подход, когда нет денег на полноценные катсцены и ролики, это было гениально, просто взять фотик и сами же разрабы фоткали друг друга в стиле комиксов....
Единственные хорошие игры от ремеди
Плюсую, ибо в этих играх отличная и суровая атмосфера от музыки до комиксовой стилистики.
И то первая часть только. Вторая часть скорее просто неплохая игра, чем хорошая, так как ее по пырому склепали за год, это больше dlc чем полноценная игра.
Control>>>MP1>>>>>>>MP2
пока лучшее, что делал лэйк это максы, может хотя бы так окупит
Саундтрек во второй части на виолончели просто отвал башки, очень ждем
Давайте Ремеди, вперед
Есть информация в каком году планируют выпустить ?
Думаю, не раньше 27-го
Если добавят разрушаемость,как в Контрол...будет офигенно!!!
Это хорошо, это прям жду больше всего от них.
В детстве стрельба в слоу-мо впечатляла. А с возрастом пришло понимание что это обычная стрелялка.
То, что я жду сильнее всего! Был фанатом обоих частей в свое время. Тогда они для меня игровую планку конкретно подняли, долго не мог после них играть в другие шутеры) Интересно, через года 3-4 выйдут?)
если честно сейчас 2 часть выглядит очень даже неплохо !
Лишь бы новую механику не добавили. Реализация с буллет тайм была на высоте.
Посмотрим, смогут ли переплюнуть рокстар)))
Лучше бы объединили оба Макса Пейна в одну игру, так бы получилось ещё более интересно. Правда у меня по поводу ремейков есть подозрение, что обе игры могут выйти проходными. Короче, время покажет как оно будет играться при выходе. А то Душный Вэйк 2 вышел очень скучным. Всё-же Ремеди должна реабилитироваться иначе всё совсем будет печально.
а они так и делают
Надо сильно постараться, чтобы игрушечно-мультяшный устаревший "нуар" первых частей сейчас воспринимался всерьез. У Ремеди едва ли хватит таланта на такую работу.