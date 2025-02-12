По заверениям Remedy, разработка ремейков Max Payne 1 и 2 идет полным ходом

Remedy Entertainment в своем последнем финансовом отчете подтвердила, что разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет хорошо и находится в стадии полного производства. Разработка идет в сотрудничестве с Rockstar Games и продвигается в соответствии с установленными целями.

По словам генерального директора Remedy Теро Вирталы, студия увеличила инвестиции в проект, что отразилось на росте расходов. Напомним, ремейк был анонсирован в апреле 2022 года и станет переосмыслением двух культовых экшен-шутеров.

Оригинальный Max Payne 2001 года стал пионером механики bullet time в играх, вдохновленной Матрицей. Спустя годы серия получила продолжение в виде Max Payne 3, полностью разработанного Rockstar Games.