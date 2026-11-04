Производство ремейка Max Payne 1 & 2 продвигается в плановом режиме согласно финансовому отчету Remedy

Финская студия Remedy Entertainment в рамках финансового отчета за три квартала 2026 года подтвердила текущий статус ремейка Max Payne 1 & 2. Руководство компании сообщило инвесторам, что производство обновленной дилогии продвигается в плановом режиме и находится на этапе полномасштабной разработки.

Согласно внутренним стандартам Remedy, на создание и полировку проектов подобного масштаба уходит от одного до двух лет, после чего следует стадия тестирования длительностью около шести месяцев. Текущие темпы производства указывают на то, что релиз обновленного сборника может состояться в 2027 году.

Обе оригинальные части франшизы перерабатываются с нуля и будут выпущены в формате единого тайтла. Проект создается исключительно для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Несмотря на то, что Remedy выступает непосредственным разработчиком, права на IP Max Payne принадлежат Rockstar Games, которая полностью финансирует производство и выступает глобальным издателем.

Точные сроки выпуска ремейка остаются неизвестными, поскольку издательские планы Rockstar Games напрямую зависят от релиза Grand Theft Auto VI. Строгие контрактные обязательства ограничивают Remedy в праве публично комментировать ход разработки. В настоящее время ключевые ресурсы издателя сосредоточены на подготовке своего главного блокбастера, поэтому эксперты и инсайдеры ожидают полноценный анонс и демонстрацию Max Payne не раньше выхода GTA 6.