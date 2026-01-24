Remedy назвала примерные сроки релиза ремейков Max Payne 1 & 2 и уточнила бюджет

Компания Remedy Entertainment 24 января 2025 года предоставила обновленную информацию о ходе разработки долгожданных ремейков Max Payne 1 & 2. Студия уточнила как финансовые детали проекта, так и ожидаемые сроки выхода.



Согласно объявлению, Remedy ожидает, что релиз ремейков Max Payne 1 & 2 состоится в третьем квартале 2026 года (с 1 июля по 30 сентября) или в первом квартале 2027 года (с 1 января по 31 марта).

В связи с корректировкой сроков релиза, изменились и финансовые прогнозы: ожидается, что роялти от продаж начнут поступать в первом квартале 2027 года, тогда как ранее этот срок прогнозировался на четвертый квартал 2026 года.



Бюджет проекта впечатляет:



• На маркетинг выделено 24 миллиона евро.

• На разработку — 60 миллионов евро.

Remedy также выразила высокий оптимизм по поводу коммерческого успеха. Компания ожидает, что их проекты в среднем достигают отметки в 7 миллионов проданных копий в течение трех лет, но ремейк Max Payne 1 & 2, по прогнозам, должен превзойти этот базовый показатель.