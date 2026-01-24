Remedy назвала примерные сроки релиза ремейков Max Payne 1 & 2 и уточнила бюджет

Компания Remedy Entertainment 24 января 2025 года предоставила обновленную информацию о ходе разработки долгожданных ремейков Max Payne 1 & 2. Студия уточнила как финансовые детали проекта, так и ожидаемые сроки выхода.
Согласно объявлению, Remedy ожидает, что релиз ремейков Max Payne 1 & 2 состоится в третьем квартале 2026 года (с 1 июля по 30 сентября) или в первом квартале 2027 года (с 1 января по 31 марта).
В связи с корректировкой сроков релиза, изменились и финансовые прогнозы: ожидается, что роялти от продаж начнут поступать в первом квартале 2027 года, тогда как ранее этот срок прогнозировался на четвертый квартал 2026 года.
Бюджет проекта впечатляет:
• На маркетинг выделено 24 миллиона евро.
• На разработку — 60 миллионов евро.
Remedy также выразила высокий оптимизм по поводу коммерческого успеха. Компания ожидает, что их проекты в среднем достигают отметки в 7 миллионов проданных копий в течение трех лет, но ремейк Max Payne 1 & 2, по прогнозам, должен превзойти этот базовый показатель.
Интересно что станет с Моной.. будет жирная негритоска? кто что думает
Да не, норм будет. Ремеди не на столько повесткой заражены. В Control персонажи девушки симпатичные были, как Джесси Фейден, так и ее "помошница" Эмили Поуп. Эмили так вообще милашка.
ремеди фины а не пиндосы
Пусть снова сделают экзом EGS и будет им те же 7млн вместо 17.
С - стабильность
Для самых маленьких: в случае алана кейка 2 разработка была бы невозможно без инвестиций епиков, взамен чего епики к тому же запросили эксклюзивность в своем магазе.
They were all dead. The last shot put a bold end to this story. I took my finger off the trigger—it was all over.
Ждём правильную Мону Сакс от Ремеди.
По любо окупится
Да уж почти половину вбухать в рекламу вместо того что бы пустить больше денег на разработку, ну что за кретины, я так понимаю бабло там пилят как надо.
Надо не в рекламу вбухивать а просто предоставлять больше материалов и видосов по игре во время разработки, и это при том что игра должна через год выйти а ни каких материалов по игре вообще нет.
Ну если ремейки будут качественными то естественно люди будут покупать.
Без рекламы игру не купят, и что им тогда делать?
Во первых это культовая игра которая особо в рекламе не нуждается как какой нибудь новый тайтл, а во вторых естественно что реклама должна быть, но это точно не пол бюджета игры.
P.S.
И как я писал выше надо просто выкладывать материалы и видосы по игре во время разработки, и чем этого больше тем лучше, это и есть отличная реклама.
Ну, наверное даже соглашусь теперь
На гта 6 больше лярда якобы потратили , 600 миллионов ушло в карман руководству, 200 на рекламу, остальное прогерам.
Кошмар сколько много.
Круто, жду