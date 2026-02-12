Remedy не может раскрывать детали ремейков Max Payne из-за Rockstar

Финская студия Remedy Entertainment подтвердила, что детали ремейка Max Payne остаются под контролем Rockstar Games, и компания не имеет права самостоятельно публиковать обновления.

На последнем вебкасте, посвящённом финансовым итогам 2025 года, представители Remedy сообщили, что работа над ремейком идёт полным ходом, однако вся официальная информация зависит от Rockstar. «Мы делаем всё возможное на стороне разработки, но распространять новости о проекте можем только с согласия Rockstar», — отметил временный глава студии Markus Mäki.

Ремейк Max Payne 1 и 2 разрабатывается более полутора лет и привлекает около 200 сотрудников Remedy. По оценкам специалистов, игра может быть готова к релизу примерно к весне 2027 года, с учётом всех этапов тестирования.

Также известно, что часть ресурсов студии будет направлена на Control Resonant, а масштабная маркетинговая кампания Rockstar по GTA 6 ограничивает возможности продвижения ремейка.

Фанатам остаётся лишь ждать, когда Rockstar даст разрешение на публикацию новых деталей, а следующий квартальный отчёт Remedy, намеченный на 5 мая 2026 года, может пролить больше света на проект.