Remedy отчёт Q4 2025: операционная прибыль и продолжение производства ремейков Max Payne

Remedy Entertainment отчиталась о положительной операционной прибыли за четвёртый квартал 2025 года. Студия подтвердила, что ремейки Max Payne 1 и 2 остаются в полном производстве и являются одной из ключевых приоритетных разработок. Показ нового проекта Control: Resonant также поднял спрос на оригинальную Control — игра раскупилась в объёме 1 млн копий в 2025 году.

Основные положения отчёта:

Положительная операционная прибыль в Q4 2025, что отражает улучшение финансовых показателей за квартал.

Ремейки Max Payne 1 и 2 по‑прежнему находятся в полном производстве — Remedy выделяет эти проекты как приоритетные в портфеле.

Релиз тизера/анонс Control: Resonant вызвал всплеск интереса к франшизе; оригинальная Control продала 1 млн экземпляров в 2025 году.

Remedy заявляет о «значительных маркетинговых инвестициях» для поддержки запуска Control: Resonant.

Компания особо отметила стратегическое значение ремейков Max Payne: оба проекта активно разрабатываются и рассматриваются как важные элементы среднесрочной дорожной карты студии. В Remedy подчёркивают, что ремейки будут опираться на сильные стороны студии в нарративе и технологиях и рассматриваются наряду с проектами Connected Universe как потенциальные драйверы роста.