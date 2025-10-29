Remedy переживает трудные времена, но готовится к новому взлёту продаж в том числе за счет ремейков Max Payne 1 и 2

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2025 года, подтвердив — период выдался крайне сложным. После неудачного запуска FBC: Firebreak показатели компании резко упали, а генеральный директор Теро Виртала покинул свой пост после девяти лет работы. Тем не менее, команда не теряет уверенности и заявляет о намерении достичь «значительного коммерческого успеха» уже к концу десятилетия.
По данным отчёта, выручка Remedy снизилась на 32% — до 12,2 млн евро, а операционная прибыль составила минус 16,4 млн евро. Несмотря на убытки, временный глава компании Маркус Мяки отметил, что студия остаётся стабильной и продолжает работу над ключевыми проектами. «Мы не удовлетворены текущими результатами, но уверены в нашей способности создавать выдающиеся игры, которые находят отклик у игроков», — заявил Мяки.
Remedy делает ставку на свои проверенные франшизы — Control и Alan Wake, которые объединены в общую вселенную Remedy Connected Universe. В разработке также находятся ремейки Max Payne 1 & 2, создаваемые в сотрудничестве с Rockstar Games. Кроме того, в студии ведётся работа над новым проектом, который пока находится на стадии проверки концепции.
Цели компании остаются амбициозными: к 2027 году Remedy планирует удвоить доход по сравнению с прошлым годом и достичь маржи EBITDA не менее 30%. Мяки подчеркнул, что стратегия включает не только укрепление уже известных серий, но и развитие их в других медиаформатах.
Несмотря на неудачу FBC: Firebreak, Remedy продолжает двигаться вперёд, стремясь вернуть доверие игроков и инвесторов. Судя по заявлениям руководства, впереди студию ждёт не спад, а подготовка к новому этапу роста — возможно, самому важному за всю её 30-летнюю историю.
Alan wake слишком специфичный, чтобы делать на него какую-либо ставку, первый не шибко то успешный был, второй так вообще видимо не продался. Выпускать такую срань как фиребрейк, с учетом "успехов" подобных игр, вообще непонятно зачем было, исход предсказуем.
И это спасибо Эпикам за бюджет
А по твоему игра должна создаваться по шаблонам ААА игр чтоб считаться успешной? Alan Wake 2 прекрасная игра по многим параметрам и доходы от неё так же весьма хороши.
Они не обязаны делать очередной ширпотреб в открытом мире чтоб просто больше денег срубить. Ребята делают уникальные проекты. Атмосфера и графон в их играх на долгие годы закрепляется в топ 1, до сих пор нет ни одной игры где графика была бы хотя бы на уровне с alan wake 2.
Хах, скажи это RDR 2 или Киберпанку
На повестку перестаньте наяривать и станет лучше.
А где лупоглазый Франкенштейн с кофе и даунской улыбкой?)
Вон он, справа:
Это гениально
В quantum break актера из ранних трейлеров заменили на более-менее известного, это я могу понять. Но менять расу персонажу - расизм.
Remedy ветеран среди студий, выберется, не сомневаюсь. Alan Wake обе игры были шедеврами, сюжет лучше чем в большинстве фильмов выпущенных за последние 20 лет. Control не моя тема, но своя аудитория есть у игры. А Max Payne остается одной из лучших игр когда либо сделанных. У компании один провал - Firebreak, простительно, учитывая что это единственный их многопользовательский проект
Они всю жизнь выбираются.) Провал на провале или кое как в ноль работают. И мне их игры нравятся очень но я понимаю что многим эта вся дичь не очень заходит. Контрол вот единственная их игра, которая не понравилась абсолютно. Три раза начинал и никак пройти так и не смог. Ну не идет и всё. А так все игры по несколько раз пройдены. Максы так вообще до дыр были затёрты в своё время.
Remedy "ветеран", только если считать возрастом, а не качеством. Alan Wake - псевдофилософский хоррор с геймплеем уровня фонарик + стрелялка, где сюжет больше притворяется “глубоким”, чем реально им является. Control - офисный тир с красивым фильтром и пустым левел-дизайном. А Max Payne вообще держался не на гении Remedy, а на моде тех времён и слоу-мо, которое быстро наскучивало. Перепройди сейчас - унылая серость, особенно в геймплее и анимации. Всё, что делает студия последние 20 лет, - это продавать атмосферу под видом "уникального сторителлинга". Firebreak просто снял с них розовые очки - как только нужно сделать игру, а не кино, сразу видно, что без идей.
Вообще ни разу не согласен. Alan Wake сюжет притворялся глубоким что значит? Как это интерпретировать? Все равно что сказать - вода не настолько мокрая как всем кажется. Макс Пейн держался на прекрасном сюжете, атмосфере детективного триллера, слоу-мо, прекрасному левел-дизайну, культовой музыке и шикарной боевкой, вообще мимо твое "унылая серость". Что касается Control ее как раз таки хвалят за ее lvl-дизайн, особенно в дополнении к ней. Либо говори конкретно, либо не выражай непонятную обиду на абсолютно невменяемой критике к играм студии.
да закопайте вы ее уже
Только после выпуска ремейка Максимки
НЕ. Пусть Макса сделают, а там посмотрим.
Максим там может стать чёрной негритянкой потерявшей супругу, уже такое бывало.
одна из самых любимых игр , до сих пор иногда переигрываю , а вот вторая часть почему то никогда особо не нравилась
"Дринкис водка")), норм вторая часть, просто очень короткая и Влада слили (хотя это понятно почему)
А мне с точностью до наоборот
У меня аж мурашки по коже забегали как увидел этот скрин.... Тогда, 20 лет назад, это было просто умопомрачительно. Гнетущая атмосфера (я как раз зимой вечерами и без света в комнате играл ), музыка, сюжет... Да что говорить.- это сказка для своего времени... когда мы были молоды...
Большая половина кто играл в него тогда уже выросли и нет времени на игры. А молодежь не факт что поймет все это - ведь всему свое время.
Судя по всему, это может стать как похоронами студии, либо неким воскрешением. Чтож, посмотрим
Кто им посоветовал эту фигню делать вообще, пусть лучше Контроль 2 пилят.
первая часть редкостная дрочь
полностью согласен бросил на первом же часу как только понял что это тупо бегание по серому лабиринту
А чё вдруг кризис то... чё денег ЕПИКОВ маловато что ли, а как же трещщали об успехе УнылогоВэйка2, и в чем был смысл делать парашу ФБК:ГоримУпал
Интересно будет на Control 2 взглянуть, если он когда нибудь выйдет. Первая часть нравится.