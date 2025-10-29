Remedy переживает трудные времена, но готовится к новому взлёту продаж в том числе за счет ремейков Max Payne 1 и 2

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2025 года, подтвердив — период выдался крайне сложным. После неудачного запуска FBC: Firebreak показатели компании резко упали, а генеральный директор Теро Виртала покинул свой пост после девяти лет работы. Тем не менее, команда не теряет уверенности и заявляет о намерении достичь «значительного коммерческого успеха» уже к концу десятилетия.

По данным отчёта, выручка Remedy снизилась на 32% — до 12,2 млн евро, а операционная прибыль составила минус 16,4 млн евро. Несмотря на убытки, временный глава компании Маркус Мяки отметил, что студия остаётся стабильной и продолжает работу над ключевыми проектами. «Мы не удовлетворены текущими результатами, но уверены в нашей способности создавать выдающиеся игры, которые находят отклик у игроков», — заявил Мяки.

Remedy делает ставку на свои проверенные франшизы — Control и Alan Wake, которые объединены в общую вселенную Remedy Connected Universe. В разработке также находятся ремейки Max Payne 1 & 2, создаваемые в сотрудничестве с Rockstar Games. Кроме того, в студии ведётся работа над новым проектом, который пока находится на стадии проверки концепции.

Цели компании остаются амбициозными: к 2027 году Remedy планирует удвоить доход по сравнению с прошлым годом и достичь маржи EBITDA не менее 30%. Мяки подчеркнул, что стратегия включает не только укрепление уже известных серий, но и развитие их в других медиаформатах.

Несмотря на неудачу FBC: Firebreak, Remedy продолжает двигаться вперёд, стремясь вернуть доверие игроков и инвесторов. Судя по заявлениям руководства, впереди студию ждёт не спад, а подготовка к новому этапу роста — возможно, самому важному за всю её 30-летнюю историю.