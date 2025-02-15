Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3

Буквально на днях Remedy Entertainment опубликовала свой последний квартальный отчет о доходах, в котором компания упомянула, что Alan Wake 2 уже продано два миллиона копий и начала накапливать роялти. Однако странно то, что на сайте компании также есть аналитический отчет, в котором указаны даты выхода будущих игр студии.
В аналитическом отчете с сайта Remedy есть изображение, в котором указаны даты выхода следующих игр:
- Max Payne 1&2 Remake — 2026
- Control 2 — 2027
- Alan Wake 3 — 2029
- Control 3 — 2030
Выход FBC: Firebreak запланирован на третий квартал 2025 года, но стоит обратить особое внимание на оставшиеся тайтлы. Согласно отчету, релиз Max Payne 1+2 Remake запланирован на первую половину 2026 года, а Control 2 — на первую половину 2027 года.
Но это еще не все. В отчете также упоминаются Alan Wake 3 (2029) и Control 3 (2030). Обе игры заключены в кавычки, поэтому это нельзя считать официальным подтверждением того, что игры обязательно будут созданы. Тем не менее, ситуация интригует, поскольку документ взят с официального сайта. Возможно, Remedy не исключает возможность создания таких игр. Сэм Лейк недавно подтвердил, что студия хочет продолжить разработку Remedy Connected Universe.
Это не отчет Remedy, это отчет компании партнера и носит исключительно ознакомительный характер, все даты выхода и тайтлы лишь прогноз аналитиков, а не планы студии о чем новостник умолчал, хотя приписка имеется от самих Remedy
Тебе виднее, даже исходя из пыльной инфы. Просто подождем?
Max Payne в 26-ом.
Ну хоть внесли ясность,когда ожидать выхода игры.
Если переносов не будет. Но все воля господа
Когда смотришь на эти цифры , эти года , немного удивляет , сколько ещё всего в жизни человека может произойти . Время бежит довольно быстро, чтож, здоровья нам с вами и долголетия , а также нашим родителям, которым тоже хочется показывать некоторые проекты , ведь порой они более чем достойны внимания.
Мдаа, если бы Макс вышел через год - это была бы красотище, но это просто очередные догадки и прогнозы, поскольку ремейк двух частей так быстро невозможно сделать!
Так они их не будут в один год выпускать! Ремейк первого Макса выйдет в 2025 году, а второго - в 2026!
Обещались выпустить все в одной обертке как говорится.
+2 года к каждой игре по факту.
Надеюсь в ремейке макса пейна не сделают из его жены, черного гея мужа, а с новорождённой дочки приёмного маленького китайца
Очень надеюсь что подобного не будет
Сейчас уже не сделают.
Выглядит, как правдоподобный слитый сценарий.
Мах Пэйн 2 до сих пор круто смотрится на превьюхе, а игре 20 лет между прочим. И запускалась на любой бабушкиной сраке. Те разрабы на фоне многих современных выглядят, как божечки чОрной магии.
Ни в одну из этих релизных дат не верю, кроме ав3 :)
Max Payne будет на норд лайт так что готовьте 4090 для нормальной игры ибо движок прожорливый и не оптимизированный
Это если с рейтрейсингом играть
Если она выходит на консоли текущего поколения, то волноваться сильно не стоит
Та уже мона 5090 готовить
Пусть делают, годная игрулина. Вот только хотелось бы замены рожи Макса на более нормальную, а то всегда его рожа воспринималась как рожа человека страдающего острой формой запора
Переживать не стоит, ибо Сэм Лэйк уже не вывезет такую ухмылку. Да и во 2й части уже была норм внешка.
И все будет эксклюзивом гейстора?
Верю только про Макса, остальное явно чушь.
Max Payne 1&2 Remake — 2026, ну ёлы палы
Слишком долго ждать, к тому времени мне уже на пенсию....
Допилили бы второго Макса. Добавили бы лок.
Control 2 в 27? Ого! Я надеялся на 26.
давай до свидания. 2030 желаю удачи.
Единственное что хочется посмотреть это геймплей и вообще графическую, визуальную часть ремейков Макса, главное что бы сохранили атмосферу нуара оригинальных частей, всё остальное как то не вызывает особого интереса.
Ох, бедный Сэм. Это ж сколько тебе надо понаписать... Я бы рехнулся на его месте. Ну из всего этого, у меня интересен вызывает только Контрол. Макса мне и оригинального хватает, а фанатом Алана я никогда особо не был. Хотел бы конечно, чтобы они и Квантум 2 сделали... но увы, это не совсем их игра, да и продажи там были так себе...
Капец контрол единственное что интересно и так долго ждать. Единственный проект который можно назвать игрой, остальное хотьба со стрельбой.
Отличная новость // Власий Гаврильевич Вырдылин
Наконец пройдем Макса с одной внешностью // Власий Гаврильевич Вырдылин
Alan Wake 3. Они реально будут делать AW3?! После провала второй?? Ну тогда единственная надежда что нахрен выбросят обезьяну и в игру опять будет один лишь Алан и его история.
в общем нормальные игры будут с 2027 года. до этого ничего. ок ждем)
У них нормального только ремейк Макса, остальное кинцо без геймплея. Я Control удалил через 40 минут, в Alan Wake 2 даже играть не стал, хватило обзоров.
Не я согласен что у Ремеди есть проблемы, один Quantum Break чего стоит где геймплея мизер, зато куча катсцен и даже сериал запилили в перерывах между актами игры что ломает темп в клочья. Alan Wake 2 тоже оооочень с вопросами к геймплею, но называть кинцом без геймплея Control это ты дружок-пирожок совсем уже нейроотличный, Control это как раз концентрированный геймплей с минимумом кинца, лучшая игра Ремеди со времен Макс Пейн 1\2.