Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3

Буквально на днях Remedy Entertainment опубликовала свой последний квартальный отчет о доходах, в котором компания упомянула, что Alan Wake 2 уже продано два миллиона копий и начала накапливать роялти. Однако странно то, что на сайте компании также есть аналитический отчет, в котором указаны даты выхода будущих игр студии.

В аналитическом отчете с сайта Remedy есть изображение, в котором указаны даты выхода следующих игр:

Max Payne 1&2 Remake — 2026

Control 2 — 2027

Alan Wake 3 — 2029

Control 3 — 2030

Выход FBC: Firebreak запланирован на третий квартал 2025 года, но стоит обратить особое внимание на оставшиеся тайтлы. Согласно отчету, релиз Max Payne 1+2 Remake запланирован на первую половину 2026 года, а Control 2 — на первую половину 2027 года.

Но это еще не все. В отчете также упоминаются Alan Wake 3 (2029) и Control 3 (2030). Обе игры заключены в кавычки, поэтому это нельзя считать официальным подтверждением того, что игры обязательно будут созданы. Тем не менее, ситуация интригует, поскольку документ взят с официального сайта. Возможно, Remedy не исключает возможность создания таких игр. Сэм Лейк недавно подтвердил, что студия хочет продолжить разработку Remedy Connected Universe.