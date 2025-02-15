ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.3 2 636 оценок

Remedy указала сроки выхода ремейка Max Payne 1&2, Control 2 и Alan Wake 3

monk70
Новости

Буквально на днях Remedy Entertainment опубликовала свой последний квартальный отчет о доходах, в котором компания упомянула, что Alan Wake 2 уже продано два миллиона копий и начала накапливать роялти. Однако странно то, что на сайте компании также есть аналитический отчет, в котором указаны даты выхода будущих игр студии.

В аналитическом отчете с сайта Remedy есть изображение, в котором указаны даты выхода следующих игр:

  • Max Payne 1&2 Remake — 2026
  • Control 2 — 2027
  • Alan Wake 3 — 2029
  • Control 3 — 2030

Выход FBC: Firebreak запланирован на третий квартал 2025 года, но стоит обратить особое внимание на оставшиеся тайтлы. Согласно отчету, релиз Max Payne 1+2 Remake запланирован на первую половину 2026 года, а Control 2 — на первую половину 2027 года.

Но это еще не все. В отчете также упоминаются Alan Wake 3 (2029) и Control 3 (2030). Обе игры заключены в кавычки, поэтому это нельзя считать официальным подтверждением того, что игры обязательно будут созданы. Тем не менее, ситуация интригует, поскольку документ взят с официального сайта. Возможно, Remedy не исключает возможность создания таких игр. Сэм Лейк недавно подтвердил, что студия хочет продолжить разработку Remedy Connected Universe.

130
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Zodyak

Это не отчет Remedy, это отчет компании партнера и носит исключительно ознакомительный характер, все даты выхода и тайтлы лишь прогноз аналитиков, а не планы студии о чем новостник умолчал, хотя приписка имеется от самих Remedy

37
Ksenia Birch

Тебе виднее, даже исходя из пыльной инфы. Просто подождем?

0
RoboB
22
Stasonich_spb

Max Payne в 26-ом.

Ну хоть внесли ясность,когда ожидать выхода игры.

13
K0t Felix

Если переносов не будет. Но все воля господа

2
GennadijK

Когда смотришь на эти цифры , эти года , немного удивляет , сколько ещё всего в жизни человека может произойти . Время бежит довольно быстро, чтож, здоровья нам с вами и долголетия , а также нашим родителям, которым тоже хочется показывать некоторые проекты , ведь порой они более чем достойны внимания.

7
hamshut

Мдаа, если бы Макс вышел через год - это была бы красотище, но это просто очередные догадки и прогнозы, поскольку ремейк двух частей так быстро невозможно сделать!

6
CostlyPalantor

Так они их не будут в один год выпускать! Ремейк первого Макса выйдет в 2025 году, а второго - в 2026!

-2
Oleg1500jk CostlyPalantor

Обещались выпустить все в одной обертке как говорится.

Remedy при поддержке Rockstar Games выпустит ремейки Max Payne и Max Payne 2
1
Кей Овальд

+2 года к каждой игре по факту.

3
CFH

Надеюсь в ремейке макса пейна не сделают из его жены, черного гея мужа, а с новорождённой дочки приёмного маленького китайца

3
Вуконг Обезьяныч

Очень надеюсь что подобного не будет

1
Max P

Сейчас уже не сделают.

2
ZER0 T0LERANCE

Выглядит, как правдоподобный слитый сценарий.

3
ZER0 T0LERANCE

Мах Пэйн 2 до сих пор круто смотрится на превьюхе, а игре 20 лет между прочим. И запускалась на любой бабушкиной сраке. Те разрабы на фоне многих современных выглядят, как божечки чОрной магии.

3
TX ZX

Ни в одну из этих релизных дат не верю, кроме ав3 :)

2
Punisher1

Max Payne будет на норд лайт так что готовьте 4090 для нормальной игры ибо движок прожорливый и не оптимизированный

2
TX ZX

Это если с рейтрейсингом играть

0
Pelmen 228

Если она выходит на консоли текущего поколения, то волноваться сильно не стоит

0
K0t Felix

Та уже мона 5090 готовить

0
Lenya69

Пусть делают, годная игрулина. Вот только хотелось бы замены рожи Макса на более нормальную, а то всегда его рожа воспринималась как рожа человека страдающего острой формой запора

2
ZER0 T0LERANCE

Переживать не стоит, ибо Сэм Лэйк уже не вывезет такую ухмылку. Да и во 2й части уже была норм внешка.

1
Rapper In Da Party

И все будет эксклюзивом гейстора?

1
badnes

Верю только про Макса, остальное явно чушь.

1
Elkanter

Max Payne 1&2 Remake — 2026, ну ёлы палы

1
AffableKlint

Слишком долго ждать, к тому времени мне уже на пенсию....

1
Pravdarub

Допилили бы второго Макса. Добавили бы лок.

0
AlluringJake

Control 2 в 27? Ого! Я надеялся на 26.

0
r0b0tf00t

давай до свидания. 2030 желаю удачи.

0
saa0891

Единственное что хочется посмотреть это геймплей и вообще графическую, визуальную часть ремейков Макса, главное что бы сохранили атмосферу нуара оригинальных частей, всё остальное как то не вызывает особого интереса.

0
человек3

Ох, бедный Сэм. Это ж сколько тебе надо понаписать... Я бы рехнулся на его месте. Ну из всего этого, у меня интересен вызывает только Контрол. Макса мне и оригинального хватает, а фанатом Алана я никогда особо не был. Хотел бы конечно, чтобы они и Квантум 2 сделали... но увы, это не совсем их игра, да и продажи там были так себе...

0
vfa19

Капец контрол единственное что интересно и так долго ждать. Единственный проект который можно назвать игрой, остальное хотьба со стрельбой.

0
Пользователь ВКонтакте

Отличная новость // Власий Гаврильевич Вырдылин

-2
Пользователь ВКонтакте

Наконец пройдем Макса с одной внешностью // Власий Гаврильевич Вырдылин

-3
LethalApple

Alan Wake 3. Они реально будут делать AW3?! После провала второй?? Ну тогда единственная надежда что нахрен выбросят обезьяну и в игру опять будет один лишь Алан и его история.

-3
Megido

в общем нормальные игры будут с 2027 года. до этого ничего. ок ждем)

-7
Dima Kor

У них нормального только ремейк Макса, остальное кинцо без геймплея. Я Control удалил через 40 минут, в Alan Wake 2 даже играть не стал, хватило обзоров.

-2
Wolfhenze Dima Kor

Не я согласен что у Ремеди есть проблемы, один Quantum Break чего стоит где геймплея мизер, зато куча катсцен и даже сериал запилили в перерывах между актами игры что ломает темп в клочья. Alan Wake 2 тоже оооочень с вопросами к геймплею, но называть кинцом без геймплея Control это ты дружок-пирожок совсем уже нейроотличный, Control это как раз концентрированный геймплей с минимумом кинца, лучшая игра Ремеди со времен Макс Пейн 1\2.

1