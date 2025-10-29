Remedy возлагает надежды на ремейк Max Payne 1&2 для выхода из кризиса

Новый финансовый отчет Remedy Entertainment подтверждает, что 2025 год стал непростым для создателей таких игр, как Alan Wake 2 и Control. Выходом из сложившейся ситуации для студии может стать ремейк Max Payne 1&2.

Финская компания недавно пережила серьезные изменения — генеральный директор Теро Виртала покинул свой пост. Хотя поиски его полноценного преемника все еще продолжаются, временно исполняющий обязанности главы компании Маркус Мяки уже представил свой план действий.

Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за январь-сентябрь 2025 года, который показал значительное снижение выручки — с 17,9 млн евро (~1,6 млрд рублей) за аналогичный период прошлого года до 12,2 млн евро (~1,1 млрд рублей).

Похоже, что решением проблем студии станет новая версия первых частей серии, которая когда-то принесла ей широкую известность. Долгое время известно, что ремейк Max Payne и Control 2 находятся в стадии полномасштабной разработки. Хотя сооснователь Remedy и нынешний генеральный директор не скрывает разочарования текущей ситуацией, на которую повлиял неудачный релиз FBC: Firebreak и последующие неудовлетворительные продажи (которые улучшились благодаря включению игры в подписки Xbox Game Pass и PlayStation Plus, а также выпуску в Китае), он верит, что компания может встать на ноги благодаря выпуску хитовых проектов.

Моя непосредственная цель — обеспечить нашу коммерческую эффективность наряду с успешной реализацией проектов разработки. Это требует лучшей координации в студии в сочетании с концентрацией на игроках и требованиях рынка. Индустрия игр по-прежнему держится на хитах, и наше возвращение к прибыльности лучше всего достичь, выпуская отличные, выдающиеся и коммерчески успешные видеоигры, которые полюбят игроки. Большая часть наших усилий сосредоточена на работе с нашими устоявшимися франшизами — Control и Alan Wake — в которые мы продолжаем инвестировать и которые расширяем на другие медиа в рамках нашей долгосрочной стратегии. Кроме того, мы сосредоточены на ремейке Max Payne 1&2 с Rockstar Games. Осторожно балансируя риски продукта, мы также должны сохранять способность создавать новые впечатления для нашей аудитории, как мы делали это последние 30 лет. Мы не довольны нашими последними финансовыми результатами, но остаемся уверены в нашей способности создавать великолепные видеоигры, которые находят отклик у игроков и которые достигают коммерческого успеха, ведя нас обратно к прибыльности.

Что важно, Маркус Мяки не только подтвердил, что ремейк Max Payne 1&2 является приоритетным проектом, но и дал понять, что благодаря ему студия может в ближайшем будущем снова выйти на прибыль и улучшить свою репутацию.

В сети уже появились слухи, что это может означать выход ремейка Max Payne 1&2 в следующем году. На это указывает тот факт, что проект находится в полном производстве уже 15 месяцев, а согласно заявлениям нескольких лет назад, Remedy требуется 1-2 года для перехода к фазе бета-тестирования.

Кроме того, студия раскрыла, что уже работает над еще одной, пока не анонсированной игрой, которая находится на стадии проверки концепции.