Remedy возлагает надежды на ремейк Max Payne 1&2 для выхода из кризиса

Новый финансовый отчет Remedy Entertainment подтверждает, что 2025 год стал непростым для создателей таких игр, как Alan Wake 2 и Control. Выходом из сложившейся ситуации для студии может стать ремейк Max Payne 1&2.
Финская компания недавно пережила серьезные изменения — генеральный директор Теро Виртала покинул свой пост. Хотя поиски его полноценного преемника все еще продолжаются, временно исполняющий обязанности главы компании Маркус Мяки уже представил свой план действий.
Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за январь-сентябрь 2025 года, который показал значительное снижение выручки — с 17,9 млн евро (~1,6 млрд рублей) за аналогичный период прошлого года до 12,2 млн евро (~1,1 млрд рублей).
Похоже, что решением проблем студии станет новая версия первых частей серии, которая когда-то принесла ей широкую известность. Долгое время известно, что ремейк Max Payne и Control 2 находятся в стадии полномасштабной разработки. Хотя сооснователь Remedy и нынешний генеральный директор не скрывает разочарования текущей ситуацией, на которую повлиял неудачный релиз FBC: Firebreak и последующие неудовлетворительные продажи (которые улучшились благодаря включению игры в подписки Xbox Game Pass и PlayStation Plus, а также выпуску в Китае), он верит, что компания может встать на ноги благодаря выпуску хитовых проектов.
Моя непосредственная цель — обеспечить нашу коммерческую эффективность наряду с успешной реализацией проектов разработки. Это требует лучшей координации в студии в сочетании с концентрацией на игроках и требованиях рынка. Индустрия игр по-прежнему держится на хитах, и наше возвращение к прибыльности лучше всего достичь, выпуская отличные, выдающиеся и коммерчески успешные видеоигры, которые полюбят игроки. Большая часть наших усилий сосредоточена на работе с нашими устоявшимися франшизами — Control и Alan Wake — в которые мы продолжаем инвестировать и которые расширяем на другие медиа в рамках нашей долгосрочной стратегии. Кроме того, мы сосредоточены на ремейке Max Payne 1&2 с Rockstar Games. Осторожно балансируя риски продукта, мы также должны сохранять способность создавать новые впечатления для нашей аудитории, как мы делали это последние 30 лет. Мы не довольны нашими последними финансовыми результатами, но остаемся уверены в нашей способности создавать великолепные видеоигры, которые находят отклик у игроков и которые достигают коммерческого успеха, ведя нас обратно к прибыльности.
Что важно, Маркус Мяки не только подтвердил, что ремейк Max Payne 1&2 является приоритетным проектом, но и дал понять, что благодаря ему студия может в ближайшем будущем снова выйти на прибыль и улучшить свою репутацию.
В сети уже появились слухи, что это может означать выход ремейка Max Payne 1&2 в следующем году. На это указывает тот факт, что проект находится в полном производстве уже 15 месяцев, а согласно заявлениям нескольких лет назад, Remedy требуется 1-2 года для перехода к фазе бета-тестирования.
Кроме того, студия раскрыла, что уже работает над еще одной, пока не анонсированной игрой, которая находится на стадии проверки концепции.
Судя по всему, это может стать как похоронами студии, либо неким воскрешением. Чтож, посмотрим
одна из самых любимых игр , до сих пор иногда переигрываю , а вот вторая часть почему то никогда особо не нравилась
"Дринкис водка")), норм вторая часть, просто очень короткая и Влада слили (хотя это понятно почему)
А чё вдруг кризис то... чё денег ЕПИКОВ маловато что ли, а как же трещщали об успехе УнылогоВэйка2, и в чем был смысл делать парашу ФБК:ГоримУпал
Если они выпустят то, что я думаю, то зря они надеются.
Ну непонятно. Те, кто играл в 1-2, они-то наверняка будут рады, но это то поколение, а вот как игру воспримут новые игроки, это большой вопрос. Всё-таки геймплей там достаточно примитивен. Вывозил игру сюжет и на то время прикольные перестрелки, но боюсь это уже всё устарело.
Так геймплей переработают под современные стандарты.
Речь о ремейках идёт, а не переизданиях. Да и перестрелки с тех времён не особо то и изменились)
Ждут 3 мульена продаж в первый же день? Игрулька геймплейно безбожно устарела, там кроме унылого пиу пиу с замедлением ничего нет. Я сомневаюсь что лупоглазый выкатит ремейк качества разика 2. Будет, тяп ляп и готово, жрите пожалуйста.
Даже если и принесет денег, то после они опять выпустят финансовый провал, что тогда? их гениальный план будет в выпуске ремастера этих ремейков?
Думаю, у них(как и у многих других) один пример, ну ладно - два. Роки с их ГТА и Валв с их сервисом и играми. Цель - замутить безотказный хит с миллионами миллиардов продаж и на вырученные деньги экспериментировать всласть.
И Роки и Валв спокойно выбрасывают кучу денег на странные затеи, которые ничего не приносят. Многие хотят так же...
Если они вок туда засунут то всё хана им настанет.
Я против. Жду Контрол 2 и надеюсь, что они сделают нормальный ремэйк своих же игр для фанов серии и для новых игроков
FBC: Firebreak - это была невероятная ошибка делать этот сетевой онлайновый проект. Вдобавок по первым артам, там игра гораздо больше в стиле была ближе к Контролу, чем по итогу на релизе. Н овсё равно им не стоили этой игрой заниматься
Лишь бы они Макса не сделали черномазым. Это станет последним гвоздем в крышку их гроба.