Ремейк Max Payne 1 и 2 находится в полном производстве - и может выйти уже в 2026 году

Инсайдер утверждает что Rockstar и Remedy активно работают над проектом

Поклонники Макса Пейна давно ждут новостей о ремейке - и похоже, ждать осталось недолго. Инсайдер TCMF, известный своими утечками об играх Rockstar, поделился подробностями о состоянии проекта.

Что известно

По данным инсайдера, совместный ремейк Max Payne 1 и 2 от Rockstar и Remedy вошёл в стадию полного производства ещё в первой половине 2024 года. Обычно полный цикл разработки занимает от одного до двух лет плюс около шести месяцев бета-тестирования — что теоретически открывает окно для релиза уже в конце 2026 года.

Почему скорее 2027

Однако инсайдер сам оговаривается: релиз в 2026 году маловероятен из-за GTA 6. Rockstar явно не захочет выпускать два крупных проекта одновременно и каннибализировать продажи собственной же игры. Так что реалистичная дата — 2027 год.

Что за проект

Ремейк Max Payne 1 и 2 был официально анонсирован ещё в 2022 году — Remedy разрабатывает игру совместно с Rockstar на своём движке Northlight. С тех пор официальных новостей практически не было, что и породило волну слухов.

Напомним - это информация от инсайдера, официального подтверждения от Rockstar или Remedy пока нет.