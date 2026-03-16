Ремейк Max Payne 1 и 2 находится в полном производстве - и может выйти уже в 2026 году

Инсайдер утверждает что Rockstar и Remedy активно работают над проектом
Поклонники Макса Пейна давно ждут новостей о ремейке - и похоже, ждать осталось недолго. Инсайдер TCMF, известный своими утечками об играх Rockstar, поделился подробностями о состоянии проекта.
Что известно
По данным инсайдера, совместный ремейк Max Payne 1 и 2 от Rockstar и Remedy вошёл в стадию полного производства ещё в первой половине 2024 года. Обычно полный цикл разработки занимает от одного до двух лет плюс около шести месяцев бета-тестирования — что теоретически открывает окно для релиза уже в конце 2026 года.
Почему скорее 2027
Однако инсайдер сам оговаривается: релиз в 2026 году маловероятен из-за GTA 6. Rockstar явно не захочет выпускать два крупных проекта одновременно и каннибализировать продажи собственной же игры. Так что реалистичная дата — 2027 год.
Что за проект
Ремейк Max Payne 1 и 2 был официально анонсирован ещё в 2022 году — Remedy разрабатывает игру совместно с Rockstar на своём движке Northlight. С тех пор официальных новостей практически не было, что и породило волну слухов.
Напомним - это информация от инсайдера, официального подтверждения от Rockstar или Remedy пока нет.
это что-то новенькое)
А этим "поклонникам" уже сколько лет? 40+?! Думаете много из них еще играються в игры на ПК?! А для молодого поколения-эта игра будет не больше чем "еще один шутан"!
Да, я из тех кто "ждет", ибо когда она вышла 20+ лет назад я как раз был подростком лет 16 и эта игруха была просто УАУ. Тогда она была одной из первых (на ряду с первыми Хитмэнами) классным шутером от 3го лица с отличным сюжетом и музыкой. Сейчас же таких игр уже больше 30. И именно класных (рдр-ы всякие, хорайзоны и т д). Да и игроков которые будут ностальгировать по ней уже мало. Повзрослели)
Компания, делающая большую ставку на эти ремейки получит не малые убытки, вот увидите.
GTA 6 перенесут на весну 27 года, а в конце этого выпустят ремастер GTA 4
А я не играл в оригинальные части Пейна.Так понимаю там чувак из Алан Вейк 2?С смешным выражением лица,как шептуна унюхал))
Главное что ру озвучка была ну думаю перенесут из прошлой части сейчас ру озвучка это редкость