Ремейки Max Payne 1 и 2 достигают "важных вех", говорят в Remedy

Ремейк Max Payne только что получил новую информацию о разработке от Remedy Entertainment. Как обычно, обновление пришло в рамках ежеквартального финансового отчета финской студии перед акционерами. Теперь 3-й квартал 2024 года, охватывающий август-октябрь, подошел к концу, и компания представила отчеты о ходе разработки своих текущих проектов.
Подведение итогов предыдущего обновления
Последние новости от Remedy мы получили в августе. Тогда стало известно, что во втором квартале 2024 года начнется полное производство двойного пакета ремейков. Это было ожидаемо, но все же стало важной вехой в разработке ремейков.
Обычно для достижения стадии «альфа» в Remedy требуется около 200 разработчиков в течение 1-2 лет. Генеральный директор Remedy Теро Виртала пояснил: «Команда разработчиков от начала и до конца работала над тем, чтобы довести игру до раннего функционального состояния».
Продолжение хороших новостей
В отчете за третий квартал, опубликованном в пятницу, Теро Виртала сообщил, что гонорары компании за разработку выросли в основном за счет Control 2 и ремейка Max Payne 1 и 2. Напомним, что Rockstar Games по-прежнему полностью финансирует эту игру.
Вслед за этим Виртала сообщил, что Max Payne 1&2 Remake уверенно продвигается к полноценному производству. Команда разработчиков продолжает свою работу, постепенно достигая важных рубежей».
Всегда приятно получать новости от Remedy, учитывая их прозрачность. Пока что ремейки идут по графику. Уже более 3 месяцев идет полное производство.
Судя по тому, что игра прошла все этапы на верхней границе временных рамок и имеет бюджет, аналогичный Alan Wake 2, мы можем увидеть релиз ремейков в конце 2026 или начале 2027 года.
Всего то, подождать =)
Ну потерпим, так как ради этой игры стоит.
вы терпели в ожидании алана уэйка2 и вам дали играть за чёрную бабу лолкек
тут будет также
причем черную которая плохо играет , место белой по канону из контрола
минимум 3 года
Надеемся на лучший исход! Пусть у них получится сделать красиво, главное что бы лицо Сэма Лейка не добавляли, а сделали лицо макса из второй части! Можно вообще два макса сделать, на выбор, что бы фанаты выбрали, какой макс им по душе, тем и играть!))
Идея что надо
Я протестую , лицо Сема Лейка из макса пейна 1 это так смешно что пусть будет!! Нук посмотрите это же ппц как смешно
Я думаю, что в ремейке будет лицо Лейка
Я думаю что не будет, разве что через длс или моды )
Хороший повод что бы пока еще раз перепройти оригиналы
Точняк сказал.
в них тоже добавят чёрную бабу на главную роль?
Мона сакс, будет черной ))
Ага, важнейших прям, начинают пихать туда повестку наверное.