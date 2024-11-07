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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.3 2 515 оценок

Ремейки Max Payne 1 и 2 достигают "важных вех", говорят в Remedy

Farid Movsumov
Новости

Ремейк Max Payne только что получил новую информацию о разработке от Remedy Entertainment. Как обычно, обновление пришло в рамках ежеквартального финансового отчета финской студии перед акционерами. Теперь 3-й квартал 2024 года, охватывающий август-октябрь, подошел к концу, и компания представила отчеты о ходе разработки своих текущих проектов.

Подведение итогов предыдущего обновления

Последние новости от Remedy мы получили в августе. Тогда стало известно, что во втором квартале 2024 года начнется полное производство двойного пакета ремейков. Это было ожидаемо, но все же стало важной вехой в разработке ремейков.

Обычно для достижения стадии «альфа» в Remedy требуется около 200 разработчиков в течение 1-2 лет. Генеральный директор Remedy Теро Виртала пояснил: «Команда разработчиков от начала и до конца работала над тем, чтобы довести игру до раннего функционального состояния».

Продолжение хороших новостей

В отчете за третий квартал, опубликованном в пятницу, Теро Виртала сообщил, что гонорары компании за разработку выросли в основном за счет Control 2 и ремейка Max Payne 1 и 2. Напомним, что Rockstar Games по-прежнему полностью финансирует эту игру.

Вслед за этим Виртала сообщил, что Max Payne 1&2 Remake уверенно продвигается к полноценному производству. Команда разработчиков продолжает свою работу, постепенно достигая важных рубежей».

Всегда приятно получать новости от Remedy, учитывая их прозрачность. Пока что ремейки идут по графику. Уже более 3 месяцев идет полное производство.

Судя по тому, что игра прошла все этапы на верхней границе временных рамок и имеет бюджет, аналогичный Alan Wake 2, мы можем увидеть релиз ремейков в конце 2026 или начале 2027 года.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Brainstoun

Всего то, подождать =)

10
Farid Movsumov

Ну потерпим, так как ради этой игры стоит.

1
JohnTornton Farid Movsumov

вы терпели в ожидании алана уэйка2 и вам дали играть за чёрную бабу лолкек
тут будет также

-3
LIMITRON JohnTornton

причем черную которая плохо играет , место белой по канону из контрола

0
TX ZX

минимум 3 года

0
Уральский чекист

Надеемся на лучший исход! Пусть у них получится сделать красиво, главное что бы лицо Сэма Лейка не добавляли, а сделали лицо макса из второй части! Можно вообще два макса сделать, на выбор, что бы фанаты выбрали, какой макс им по душе, тем и играть!))

4
Farid Movsumov

Идея что надо

2
LIMITRON

Я протестую , лицо Сема Лейка из макса пейна 1 это так смешно что пусть будет!! Нук посмотрите это же ппц как смешно

0
K0t Felix LIMITRON

Я думаю, что в ремейке будет лицо Лейка

0
TX ZX K0t Felix

Я думаю что не будет, разве что через длс или моды )

0
agula98

Хороший повод что бы пока еще раз перепройти оригиналы

2
Farid Movsumov

Точняк сказал.

1
JohnTornton

в них тоже добавят чёрную бабу на главную роль?

-2
Уральский чекист

Мона сакс, будет черной ))

0
taotahu1992

Ага, важнейших прям, начинают пихать туда повестку наверное.

-2
DirectX20
-3