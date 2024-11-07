Ремейки Max Payne 1 и 2 достигают "важных вех", говорят в Remedy

Ремейк Max Payne только что получил новую информацию о разработке от Remedy Entertainment. Как обычно, обновление пришло в рамках ежеквартального финансового отчета финской студии перед акционерами. Теперь 3-й квартал 2024 года, охватывающий август-октябрь, подошел к концу, и компания представила отчеты о ходе разработки своих текущих проектов.

Подведение итогов предыдущего обновления

Последние новости от Remedy мы получили в августе. Тогда стало известно, что во втором квартале 2024 года начнется полное производство двойного пакета ремейков. Это было ожидаемо, но все же стало важной вехой в разработке ремейков.

Обычно для достижения стадии «альфа» в Remedy требуется около 200 разработчиков в течение 1-2 лет. Генеральный директор Remedy Теро Виртала пояснил: «Команда разработчиков от начала и до конца работала над тем, чтобы довести игру до раннего функционального состояния».

Продолжение хороших новостей

В отчете за третий квартал, опубликованном в пятницу, Теро Виртала сообщил, что гонорары компании за разработку выросли в основном за счет Control 2 и ремейка Max Payne 1 и 2. Напомним, что Rockstar Games по-прежнему полностью финансирует эту игру.

Вслед за этим Виртала сообщил, что Max Payne 1&2 Remake уверенно продвигается к полноценному производству. Команда разработчиков продолжает свою работу, постепенно достигая важных рубежей».

Всегда приятно получать новости от Remedy, учитывая их прозрачность. Пока что ремейки идут по графику. Уже более 3 месяцев идет полное производство.

Судя по тому, что игра прошла все этапы на верхней границе временных рамок и имеет бюджет, аналогичный Alan Wake 2, мы можем увидеть релиз ремейков в конце 2026 или начале 2027 года.