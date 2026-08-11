Ремейки Max Payne 1 и 2 всё ещё в разработке - из-за Rockstar Remedy пока не может ничего рассказать

Ремейки Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne не отменены и продолжают разрабатываться. Это подтвердил свежий финансовый отчёт Remedy Entertainment.

Во время отчёта разработчиков спросили о состоянии проектов, однако в Remedy заявили, что пока не могут обсуждать их детали. Дело в том, что Rockstar Games отвечает за издательскую часть ремейков, поэтому именно Rockstar определяет, когда можно раскрывать новую информацию.

О совместной работе Remedy и Rockstar над ремейками первых двух частей стало известно ещё в 2022 году, а производство продолжается и сейчас. При этом конкретных сроков выхода или новых подробностей пока нет.

Судя по всему, фанатам придётся ждать официальных новостей непосредственно от Rockstar.