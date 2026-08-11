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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 3 166 оценок

Ремейки Max Payne 1 и 2 всё ещё в разработке - из-за Rockstar Remedy пока не может ничего рассказать

IKarasik IKarasik

Ремейки Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne не отменены и продолжают разрабатываться. Это подтвердил свежий финансовый отчёт Remedy Entertainment.

Во время отчёта разработчиков спросили о состоянии проектов, однако в Remedy заявили, что пока не могут обсуждать их детали. Дело в том, что Rockstar Games отвечает за издательскую часть ремейков, поэтому именно Rockstar определяет, когда можно раскрывать новую информацию.

О совместной работе Remedy и Rockstar над ремейками первых двух частей стало известно ещё в 2022 году, а производство продолжается и сейчас. При этом конкретных сроков выхода или новых подробностей пока нет.

Судя по всему, фанатам придётся ждать официальных новостей непосредственно от Rockstar.

38
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
hamshut

Единственные ремейки, которые хотелось бы увидеть наряду с ремейками Резидента) На возможность увидеть ремейк Сплинтер Селла, я утратил все надежды)

9
utilizat0r

Ждать ещё долго как я понимаю

7
Гость_01

Если выбирать что покупать Ремейки Max Payne 1 и 2 или гта 6, выбор будет за ремейки- чем эту конкретно надоедливую гта 6 покупать.

7
TX ZX

Новостей только после релиза ГТА6 ждать, не раньше

5
Пользователь ВКонтакте

А кто-то сомневался, что ли? // Сергей Карпенко

1
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