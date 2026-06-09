Rockstar Games выпустила первое за несколько лет обновление для мобильной версии Max Payne на Android

В июне 2026 года компания Rockstar Games неожиданно выпустила обновление для мобильного экшена Max Payne Mobile на устройствах под управлением Android. Данный патч стал 1-м обновлением для игры за последние несколько лет, и он призван решить давние проблемы с совместимостью на современных смартфонах и планшетах.

Оригинальная версия мобильного порта, разработанная студией Grove Street Games, ранее известной как War Drum Studios, не получала поддержки с 2019 года. Из-за длительного отсутствия обновлений игра со временем перестала запускаться на современных операционных системах и новых устройствах. Многие пользователи сталкивались с постоянными техническими сбоями при попытке запустить шутер или вовсе не могли приобрести его в цифровом магазине Google Play.

Выпущенный патч версии 2.1.131 устраняет технические неполадки. Разработчики исправили общую совместимость приложения, благодаря чему классический экшен теперь корректно работает на современных 64-битных процессорах. Кроме того, обновление привнесло различные исправления ошибок и общие оптимизации производительности.

Помимо исправления вылетов, в игре улучшили управление с помощью сенсорного экрана и адаптировали интерфейс под современные соотношения сторон. Ранее владельцы устройств с широкоформатными дисплеями сталкивались с черными полосами по бокам экрана, однако теперь картинка корректно растягивается на весь дисплей. В обновлении также были частично доработаны текстуры.