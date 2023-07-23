Сэм Лейк поздравил игроков с 22-летием Max Payne ©

Франшиза Max Payne не нуждается в представлении. Серия шутеров от третьего лица от Remedy Entertainment уже более десяти лет получает признание критиков, и это была одна из первых игр, популяризировавших использование замедленного времени в жанре шутеров.

Хотя во франшизе было выпущено несколько игр, первая игра была выпущена в 2001 году, и сейчас ей 22 года. Несмотря на то, что в серии не появлялось новых игр в течение многих лет, Remedy Entertainment уже работает над ремейками первых двух игр.

Первая часть следует за главным героем Максом Пейном, который пытается разгадать тайну убийства своей семьи. Однако эта нехитрая загадка приводит к различным сюжетным поворотам, перерастая в куда более крупный заговор, включающий разные организации. Max Payne сделала себе имя благодаря своему превосходному игровому процессу в начале 2000-х. Это был захватывающий геймплей шутера от третьего лица, который дополнялся механикой замедления времени.

Это привело к отличным отзывам, многие даже утверждали, что это самая важная игра в жанре экшн для ПК. После успеха Max Payne была перенесена на Xbox и PS2.

Сценарист Remedy Entertainment Сэм Лейк в твиттере поздравил с этой знаменательной датой, правда, ошибившись в месяце.

MAX PAYNE была впервые выпущена 23 июня 2001 года, 22 года назад. С днём рождения, Макс. #maxpayne @remedygames @RockstarGames

ИЮЛЬ, ИЮЛЬ, я имел в виду июль, конечно, сейчас июль. Время, какое время вообще? Я на летних каникулах, до свидания, спокойной ночи.