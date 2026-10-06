Шведский актер Алек Тоселли работает над ремейком Max Payne 1&2 - пока неизвестно, кого он играет

В сети появились первые конкретные детали об актерском составе грядущего ремейка Max Payne 1 & 2 Remake. По информации из официального портфолио шведского актера Алека Тоселли (Alec Toselli), он официально вошел в производственную команду проекта для работы над захватом движений (Motion Capture).

В его анкете роль на текущий момент обозначена как TBA (будет объявлено позже) с пометкой SUP (Supporting Role). Это указывает на то, что Тоселли подарит свои движения и физический перформанс персонажу второго плана, а не самому Максу.

Среди наиболее вероятных кандидатов на его роль называют Алекса Болдера - напарника Макса, чье убийство запускает сюжет первой части, либо ключевых боссов мафии. Кроме того, актеры с подобным профилем часто записывают движения сразу для целых фракций врагов и наемников. Что касается лица самого Макса, ожидается, что Remedy традиционно воссоздаст цифровой образ на основе культовой внешности Сэма Лейка или Тимоти Гиббса из оригинальной дилогии.

На том же профиле в связи с проектом упоминается студия Goodbye Kansas Studios. Она специализируется на VFX, CGI и захвате актерской игры. Ранее студия уже сотрудничала с Remedy Entertainment - в частности, работала над кинематографическим анонс-трейлером CONTROL Resonant.