Скоро официально: Инсайдер прогнозирует анонс даты ремейков Max Payne

Инсайдер под ником «Detective Seeds» заявил, что очень скоро появится обновление по ремейкам Max Payne, и ожидается, что в нём будет озвучена точная дата релиза.

Источник подчеркнул, что не будет разглашать саму дату: «Не спрашивайте меня про дату релиза — я дал слово, что не скажу».

Ремейки Max Payne ранее связывали со студией Remedy Entertainment, при этом издательские и коммуникационные вопросы, по информации из открытых источников, курирует Rockstar Games.