Max Payne 23.07.2001
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 3 037 оценок

Скоро официально: Инсайдер прогнозирует анонс даты ремейков Max Payne

TheSkoofLord TheSkoofLord

Инсайдер под ником «Detective Seeds» заявил, что очень скоро появится обновление по ремейкам Max Payne, и ожидается, что в нём будет озвучена точная дата релиза.

Источник подчеркнул, что не будет разглашать саму дату: «Не спрашивайте меня про дату релиза — я дал слово, что не скажу».

Ремейки Max Payne ранее связывали со студией Remedy Entertainment, при этом издательские и коммуникационные вопросы, по информации из открытых источников, курирует Rockstar Games.

19
4
Комментарии:  4
Kirill22092
Источник подчеркнул, что не будет разглашать саму дату: «Не спрашивайте меня про дату релиза — я дал слово, что не скажу».

Вся суть "инсайдеров"

3
ElfinTarzan
2
licharok

не воспринимаю первого макса без лица Сэма))

Alex Energy

Почтальон Печкин… У меня посылка, но я вам ее не отдам😅

1