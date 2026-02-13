Скоро официально: Инсайдер прогнозирует анонс даты ремейков Max Payne

Инсайдер под ником «Detective Seeds» заявил, что очень скоро появится обновление по ремейкам Max Payne, и ожидается, что в нём будет озвучена точная дата релиза.
Источник подчеркнул, что не будет разглашать саму дату: «Не спрашивайте меня про дату релиза — я дал слово, что не скажу».
Ремейки Max Payne ранее связывали со студией Remedy Entertainment, при этом издательские и коммуникационные вопросы, по информации из открытых источников, курирует Rockstar Games.
Вся суть "инсайдеров"
не воспринимаю первого макса без лица Сэма))
Почтальон Печкин… У меня посылка, но я вам ее не отдам😅