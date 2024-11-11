Слух: Xbox выиграл маркетинговые права на ремейки Max Payne 1-2 - их могут показать на The Game Awards в декабре

Один из инсайдеров сообщает о том, что по его данным компания Microsoft и подразделение Xbox выиграли маркетинговые права на предстоящие ремейки Max Payne 1-2 от студии Remedy и компании Rockstar Games.

Таким образом, Xbox получит право демонстрировать все рекламные материалы связанные с игрой. Кроме того, инсайдер сообщает о том, что ремейки планируют показать уже на предстоящей The Game Awards, которая состоится уже 12 декабря.

Ранее намёк на это увидели в сообщении Сэма Лейка, который отметил, что The Game Awards в этом году будет "огонь".