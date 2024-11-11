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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.3 2 520 оценок

Слух: Xbox выиграл маркетинговые права на ремейки Max Payne 1-2 - их могут показать на The Game Awards в декабре

AceTheKing
Новости

Один из инсайдеров сообщает о том, что по его данным компания Microsoft и подразделение Xbox выиграли маркетинговые права на предстоящие ремейки Max Payne 1-2 от студии Remedy и компании Rockstar Games.

Таким образом, Xbox получит право демонстрировать все рекламные материалы связанные с игрой. Кроме того, инсайдер сообщает о том, что ремейки планируют показать уже на предстоящей The Game Awards, которая состоится уже 12 декабря.

Ранее намёк на это увидели в сообщении Сэма Лейка, который отметил, что The Game Awards в этом году будет "огонь".

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Punisher1

Главное чтоб эксклюзивом небыло

1
AngrySukaFox

Если и покажут, то синематики наверное.

0
JohnTornton

а толку? на иксбоксе никто их покупать всё равно не будет

-2
Юрий Пенкин

а зачем покупать если в game pass в первый день бесплатно? покупать будут сонибои за 7к

2
Контроллер ПСК Юрий Пенкин
покупать будут сонибои за 7к

Таки да!

0