Тот самый плащ, ухмылка и бесконечный снегопад: Легендарному нуар-детективу Max Payne исполняется 25 лет

Ровно четверть века назад, 23 июля 2001 года, финская студия Remedy Entertainment под руководством геймдизайнера и сценариста Сэма Лейка выпустила игру, которая навсегда изменила жанр экшенов от третьего лица и переписала стандарты кинематографичного повествования в видеоиграх.

История полицейского Макса Пэйна, который потерял семью и оказался втянут в паутину заговоров, предательств и наркотического безумия на заснеженных улицах Нью-Йорка, мгновенно покорила сердца миллионов игроков.

Революционная механика Bullet Time: Вдохновившись фильмами Джона Ву и только что вышедшей «Матрицей», Remedy подарила игрокам возможность замедлять время. Фирменные прыжки Макса с двумя пистолетами-пулеметами Ingram в руках стали визитной карточкой игры и эталоном для индустрии на долгие годы.

Вынужденный шедевр (Комиксы вместо кат-сцен): Из-за скромного бюджета разработчики не могли позволить себе дорогую CGI-анимацию. Вместо этого они создали графические новеллы, пригласив в качестве моделей своих друзей и родственников. Лицо самого Макса «подарил» Сэм Лейк с его знаменитой, слегка ироничной ухмылкой.

Голос, пробирающий до мурашек: Неподражаемый хриплый голос покойного Джеймса Маккэффри вдохнул жизнь в глубокие, полные меланхолии и поэтичных метафор монологи Макса.

«Я не был одним из них. Я не был героем. Я был лишь парнем, который однажды решил пойти до конца...»

Спустя 25 лет франшиза не забыта. Прямо сейчас Remedy Entertainment совместно с Rockstar Games трудится над масштабным ремейком Max Payne 1 & 2 на современном движке Northlight (на котором создавались Control и Alan Wake 2). Это значит, что скоро мы сможем вновь пережить ту самую заснеженную кошмарную ночь в современном технологическом исполнении.