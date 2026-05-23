Возвращение Макса Пэйна всё ближе: Take-Two готовит волну ремейков и крупных дополнений до 2029 года

Материнская компания Rockstar Games и 2K - издательство Take-Two Interactive провела встречу с инвесторами и опубликовала свежий финансовый отчет. Цифры и планы компании говорят об одном: нас ждет лавина крутых релизов, расписанная вплоть до 2029 года.

Пока весь мир замер в ожидании GTA VI, Take-Two вовсю готовит почву для других своих франшиз, делая огромную ставку на ностальгию и поддержку уже существующих хитов.

Главные детали масштабного плана Take-Two:

7 ремейков, ремастеров и улучшенных изданий: Издатель намерен подарить вторую жизнь своим лучшим классическим играм. И главным событием в этом списке, без сомнения, станет триумфальное возвращение легендарного нуарного детектива Max Payne . Полноценный ремейк первых двух частей, студия Remedy сейчас активно разрабатывает, станет главным украшением этой линейки.

8 масштабных дополнений: Take-Two не собирается забрасывать свои текущие и будущие хиты. До 2029 года планируется выпустить 8 крупных DLC к известным играм. Игроки уже надеются, что речь идет не только о контенте для GTA Online, но и о возможных сюжетных расширениях для других франшиз.

Огромная ценность бэк-каталога: Руководство компании подчеркнуло, что старые франшизы все еще удерживают колоссальную аудиторию и обладают огромной коммерческой ценностью, поэтому их «оживление» - один из главных приоритетов компании.

Судя по всему, в ближайшие несколько лет фанатов классики от Rockstar и 2K ждет настоящий праздник.