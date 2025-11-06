Энтузиаст показал ещё одного видео с демонстрацией трассировки пути RTX Remix в Max Payne 2

Моддер Darko P уже некоторое время работает над модом RTX Remix Path Tracing для Max Payne 2. Недавно он опубликовал новое видео, демонстрирующее более 8 минут игрового процесса.

Хотя этот мод ещё не на 100% завершён, он скоро появится на ModDB. Однако, как отметил моддер, в некоторых местах будут наблюдаться визуальные проблемы.

Например, некоторые зеркала в ванной будут выглядеть странно/сферически из-за проблем с совместимостью с постобработкой. Поэтому моддер не стал их заменять. Также будут наблюдаться небольшие проблемы с отсечением (геометрия будет исчезать под определённым углом или уходить в другую часть карты). Игра иногда может выглядеть немного «пластиковой». Возьмём, к примеру, хвостик Моны. Сзади она похожа на пластиковую куклу.