Энтузиаст показал ещё одного видео с демонстрацией трассировки пути RTX Remix в Max Payne 2

Моддер Darko P уже некоторое время работает над модом RTX Remix Path Tracing для Max Payne 2. Недавно он опубликовал новое видео, демонстрирующее более 8 минут игрового процесса.
Хотя этот мод ещё не на 100% завершён, он скоро появится на ModDB. Однако, как отметил моддер, в некоторых местах будут наблюдаться визуальные проблемы.
Например, некоторые зеркала в ванной будут выглядеть странно/сферически из-за проблем с совместимостью с постобработкой. Поэтому моддер не стал их заменять. Также будут наблюдаться небольшие проблемы с отсечением (геометрия будет исчезать под определённым углом или уходить в другую часть карты). Игра иногда может выглядеть немного «пластиковой». Возьмём, к примеру, хвостик Моны. Сзади она похожа на пластиковую куклу.
Очередная трассировка пути, которая призвана улучшить обычный РТХ, чтоб в каждом кадре заново все рендерить.
Смотрим на натертые полиролью головы и одежду. Остается только бегать, чтоб найти отражения низкого разрешения и плафоны в ванне.
На 6:55 сидит ручку дверей дергает, чтоб показать, мол свет в реальном времени работает, но при этом сам свет вместе с подавлением шумов и сглаживанием с остаточным эффектом появляется и исчезает.
п.с. Главное еще к зеркалу подбегает и показывает отражение. Будто там в оригинальной игре его не было. Технологии будущего.
У этой игры без RTX отражения даже в лужах были