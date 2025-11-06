ЧАТ ИГРЫ
Max Payne 2: The Fall of Max Payne 14.10.2003
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 2 652 оценки

Энтузиаст показал ещё одного видео с демонстрацией трассировки пути RTX Remix в Max Payne 2

monk70 monk70

Моддер Darko P уже некоторое время работает над модом RTX Remix Path Tracing для Max Payne 2. Недавно он опубликовал новое видео, демонстрирующее более 8 минут игрового процесса.

Хотя этот мод ещё не на 100% завершён, он скоро появится на ModDB. Однако, как отметил моддер, в некоторых местах будут наблюдаться визуальные проблемы.

Например, некоторые зеркала в ванной будут выглядеть странно/сферически из-за проблем с совместимостью с постобработкой. Поэтому моддер не стал их заменять. Также будут наблюдаться небольшие проблемы с отсечением (геометрия будет исчезать под определённым углом или уходить в другую часть карты). Игра иногда может выглядеть немного «пластиковой». Возьмём, к примеру, хвостик Моны. Сзади она похожа на пластиковую куклу.

Комментарии:  2
Spillik

Очередная трассировка пути, которая призвана улучшить обычный РТХ, чтоб в каждом кадре заново все рендерить.
Смотрим на натертые полиролью головы и одежду. Остается только бегать, чтоб найти отражения низкого разрешения и плафоны в ванне.

На 6:55 сидит ручку дверей дергает, чтоб показать, мол свет в реальном времени работает, но при этом сам свет вместе с подавлением шумов и сглаживанием с остаточным эффектом появляется и исчезает.

п.с. Главное еще к зеркалу подбегает и показывает отражение. Будто там в оригинальной игре его не было. Технологии будущего.

Denis Kyokushin

У этой игры без RTX отражения даже в лужах были