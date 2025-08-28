Энтузиаст показал Max Payne 2 с трассировкой пути RTX Remix

YouTube-блогер Digital Floundry в настоящее время работает над модом RTX Remix для Max Payne 2. На данный момент моддер закончил пролог. Каждая текстура была масштабирована четыре раза с использованием PBR-материалов, таких как высота, блеск, шероховатость, нормали, свечение и металлические эффекты. Моддер также почти закончил первую главу (уровень склада).

Как всегда, обратите внимание, что всё, что вы сейчас увидите, находится в стадии разработки. Мод находится на очень ранней стадии разработки. Digital Floundry раньше был известен под именем Digital Clowntree. Это тот же человек, который сделал мод RTX Remix для American McGee’s Alice.