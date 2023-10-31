Компания Remedy раскрыла свои финансовые результаты - ремейки Max Payne перешли в стадию производства

Компания Remedy раскрыла свои текущие финансовые показатели за третий квартал 2023 года, и, хотя она пока не может оценить успех Alan Wake 2, это, несомненно, улучшит ее финансовое положение. В настоящее время выручка снизилась на 1,1% до 7,8 млн евро, а руководитель признал, что операционные убытки в третьем квартале года выросли. Но они ожидали этого, поскольку у них давно не было новой игры и они инвестируют в несколько проектов одновременно.
Что касается Control 2, то она все еще находится на стадии концепции, а вот мультиплеерная Condor во вселенной Control перешла к стадии производства. Условно-бесплатный кооперативный шутер Vanguard (кодовое название) подходит к финалу стадии одобрения концептов
Тем временем, ремейки Max Payne 1 и 2 неожиданно быстро перешли в стадию производства, а значит, работа над ними уже началась. Так что, возможно, они выйдут раньше Control 2. В конце концов, игры не сложные и не глубокие, Remedy просто нужно переделать окружение и хорошо настроить геймплей.
Значит ближайшие пару лет от Ремеди нормальных игр не будет, печалька.
Как же меня напрягают эти слова...
В слайдах за 22-ой год как то так..
Но я всё таки бы хотел раньше увидеть ремейки Макса,нежели 2-ой Контрол...Хотя и и продолжение Контролки тоже жду.