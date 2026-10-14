Любовь причиняет боль: культовому нуар-экшену Max Payne 2: The Fall of Max Payne исполнилось 23 года

Сегодня, 14 октября, фанаты видеоигр и качественных мрачных историй отмечают круглую дату: ровно 23 года назад состоялся релиз одного из величайших сюжетных шутеров в истории - Max Payne 2: The Fall of Max Payne от финской студии Remedy Entertainment и издательства Rockstar Games.

Выйдя осенью 2003 года, сиквел не просто закрепил успех оригинала, но и поднял планку кинематографичности в видеоиграх на недосягаемую для своего времени высоту.

Если первая часть была классической вендеттой сломленного копа, то подзаголовок второй части «A Film Noir Love Story» идеально передавал её суть. История превратилась в тягучий, меланхоличный роман с наемной убийцей Моной Сакс на фоне осеннего и дождливого Нью-Йорка.

Игра подарила индустрии:

Непревзойденный стиль: Комиксные вставки с живыми актерами, мрачные монологи Сэма Лейка и пробирающий до мурашек хриплый голос покойного Джеймса Маккэффри.

Физику Havok и улучшенный Bullet Time: В 2003 году возможность красиво разнести картонные коробки в замедлении времени и наблюдать за рэгдолл-анимацией падающих противников выглядела настоящей магией нового поколения.

Легендарный саундтрек: Именно благодаря Max Payne 2 мир узнал финскую рок-группу Poets of the Fall с их бессмертной балладой «Late Goodbye», которую напевали и насвистывали даже уборщики и бандиты в грязных коридорах трущоб.

Сегодня 23-летие игры ощущается особенно трепетно. Прямо сейчас Remedy при поддержке Rockstar Games вовсю разрабатывает масштабный ремейк Max Payne 1 & 2, который объединит обе культовые части в единый бесшовный проект на движке Northlight.

И хотя с момента падения Макса в ночной кошмар прошло уже больше двух десятков лет, эта история всё так же не отпускает.