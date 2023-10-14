Max Payne 2: The Fall of Max Payne исполнилось 20 лет ©

Max Payne 2: The Fall of Max Payne была выпущена 14 октября 2003 года на ПК (5 декабря 2003 года на PlayStation 2 и Xbox), и мы обнаруживаем главного героя через два года после событий первой игры. Макс Пейн теперь детектив в полицейском управлении Нью-Йорка и его желание мести переросло в настоящую депрессию. Погруженный в эти расследования, он встретит старого персонажа — Мону Сакс, — которая заведет его в порочный круг насилия. Теперь, когда его преследуют бывшие коллеги, Макс, кажется, может полагаться только на себя, чтобы выжить в этой вселенной, где царит хаос. Как и первая часть, игра блистает своей неповторимой атмосферой. Благодаря бюджету, выделенному Take-Two на название, Remedy смогла нанять настоящих актеров. Участие Rockstar в процессе разработки также проявляется в художественном плане благодаря интеграции панелей графических новелл, работы с тенями и композиции кадров.



Уникальность этого сиквела заключается главным образом в том, что Макс, похоже, осознает, что больше не является аутсайдером, а является главным героем экшен-игры, никогда не прибегая к помощи, когда дело доходит до уничтожения всех, кто попадается ему на пути. Игра построена скорее как аркадная игра, чем как игра для широкой публики, и страдает определенным противоречием. Будь то повествование, интерактивность или тема самой игры, все складывается таким образом, что игрок погружается в историю.

Max Payne 2 — это вечнозеленая игра в жанре экшн, и подобных игр не так уж и много. Это универсальная история, написанная с предельной точностью, полная запоминающихся монологов, способна сделать Max Payne 2 достойной того, чтобы с неё смахнули пыль даже через 20 лет.