Max Payne 2: The Fall of Max Payne исполнилось 20 лет

Max Payne 2: The Fall of Max Payne была выпущена 14 октября 2003 года на ПК (5 декабря 2003 года на PlayStation 2 и Xbox), и мы обнаруживаем главного героя через два года после событий первой игры. Макс Пейн теперь детектив в полицейском управлении Нью-Йорка и его желание мести переросло в настоящую депрессию. Погруженный в эти расследования, он встретит старого персонажа — Мону Сакс, — которая заведет его в порочный круг насилия. Теперь, когда его преследуют бывшие коллеги, Макс, кажется, может полагаться только на себя, чтобы выжить в этой вселенной, где царит хаос. Как и первая часть, игра блистает своей неповторимой атмосферой. Благодаря бюджету, выделенному Take-Two на название, Remedy смогла нанять настоящих актеров. Участие Rockstar в процессе разработки также проявляется в художественном плане благодаря интеграции панелей графических новелл, работы с тенями и композиции кадров.
Уникальность этого сиквела заключается главным образом в том, что Макс, похоже, осознает, что больше не является аутсайдером, а является главным героем экшен-игры, никогда не прибегая к помощи, когда дело доходит до уничтожения всех, кто попадается ему на пути. Игра построена скорее как аркадная игра, чем как игра для широкой публики, и страдает определенным противоречием. Будь то повествование, интерактивность или тема самой игры, все складывается таким образом, что игрок погружается в историю.
Max Payne 2 — это вечнозеленая игра в жанре экшн, и подобных игр не так уж и много. Это универсальная история, написанная с предельной точностью, полная запоминающихся монологов, способна сделать Max Payne 2 достойной того, чтобы с неё смахнули пыль даже через 20 лет.
Ремейк обеих частей в студию и желательно, чтобы он был такого качества как переиздания RE
вот ждем, щас пока на стадии концепта remedy обсуждают
And we keep driving into the night
It's a late goodbye, such a late goodbye
And we keep driving into the night
It's a late goodbye...
Помню как он только вышел купил себе 2-ух дисковое издание от Фаргуса 🙂
Великолепная игра, не верится что уже 20 лет с ее выхода прошло. Очень ждём ремастеред версии
Не ремастер, а полноценный ремейк
быстро время пролетело
Как я стар) проходил ее первый раз на электролучевым мониторе 14 дюймов )) по сей день интересна, жду ремейки
Лишний повод перепройти игру.
Шедевральное продолжение первой части, помню тот диск от Фаргуса и ЭЛТ монитор на 17 дюймов, очень жду ремейк!
Помню когда вышла игра, я с института купил и гоу собутыльнику звонить из таксофона (мобильный уже в 2003 году был, но минута 1$ стоила), нахваливать игру! Не оправдала ожиданий конечно, но добротная.
Печально что до сих пор ни новой части не сделали ни ремейков.
Да вообще игры с полноценной механикой замедления времени выходят очень редко,а ведь на самом деле это очень интересная механика.
Как раз его прохожу
Геймплейно, игра была шикарна, а вот сюжет и целостность были шагом назад. В теории, между первой и третьей частью эту можно было выкинуть, и ничего не изменилось бы для сюжета.
после первой части смотрелся как унылая технологичная копипаста , но после выхода третьей части оказывается был не так уж плох xD